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2026 „Neue Seidenstraße": Chinesisch-deutscher Wirtschaftsdialog in Qingdao



23.11.2026 / 06:25 CET/CEST

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QINGDAO, China, 23. November 2026 /PRNewswire/ -- Ein Bericht von iQingdao:

Signing ceremony for cooperation projects at the 2026 Belt and Road China-Germany Economic Cooperation Dialogue.

Am 20. November fand in Qingdao in der Provinz Shandong der chinesisch-deutsche Wirtschaftsdialog „Belt and Road 2026" unter dem Motto „Offenheit, Inklusivität und Win-Win-Kooperation" statt. Mehr als 170 Wirtschaftsvertreter chinesischer und deutscher Regierungsbehörden, Industrie- und Handelsverbände, Fortune Global 500-Unternehmen und Hidden Champion-Unternehmen kamen zusammen, um praxisnahe Kooperationen im Bereich der intelligenten Fertigung und der grünen Transformation sowie gegenseitiger Investitionen und finanzieller Unterstützung zu knüpfen. Es wurden vier Projekte mit einem Gesamtwert von rund 120 Millionen Euro unterzeichnet. Die Projekte umfassen verschiedene Bereiche wie Geräteherstellung, Präzisionsmaschinenbau, Infrastruktur zur Unterstützung der Wirtschaft in niedrigen Höhenlagen sowie die Integration von Industrie und Bildung in die Talentförderung und verleihen der lokalen Wirtschafts- und Handelskooperation zwischen China und Deutschland neue Dynamik.

Vor dem Dialog besuchten einige ausländische Gäste die Haier Group und die Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd. Die Gäste besichtigten das Haier Ecological Experience Center und das China New Energy Eco-Technology Museum und erfuhren mehr über innovative Errungenschaften wie Smart Homes, neue Ladeinfrastrukturnetze, Vehicle-to-Grid-Interaktion und virtuelle Kraftwerke. Sie sammelten aus erster Hand Erfahrungen mit dem umfassenden Fertigungssystem und den industriellen Unterstützungskapazitäten von Qingdao und legten damit eine praktische Grundlage für die Diskussionen und den Austausch im Rahmen des Dialogs.

Die Teilnehmer stellten fest, dass angesichts eines komplexen externen Umfelds die Wirtschaftsgemeinschaften beider Länder ihre jeweiligen technologischen und marktbezogenen Vorteile nutzen und zusammenarbeiten sollten, um die Transformation und Modernisierung der Fertigung voranzutreiben. Im Rahmen der Veranstaltung wurden außerdem kostenlose Networking-Sessions angeboten, in denen chinesische und ausländische Unternehmen eingehende Gespräche über Themen wie Technologieimplementierung und Zusammenarbeit in der Lieferkette führten, um Kooperationsmöglichkeiten auszuloten.

Qingdao und Deutschland verbindet eine tiefe Basis für die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit. Namhafte deutsche Unternehmen wie Volkswagen und Siemens haben in Qingdao investiert und Niederlassungen gegründet; insgesamt gibt es in der Stadt über 440 deutsche Investitionsprojekte. Qingdao nutzt offene Kooperationsplattformen wie den Chinesisch-Deutschen Ökopark, um die Zusammenarbeit mit Deutschland und anderen europäischen Ländern in den Bereichen Industrie, Investitionen und Technologie weiter auszubauen.

Die praktische Zusammenarbeit ist eine wichtige Säule der deutsch-chinesischen Beziehungen. Beide Seiten freuen sich auf die weitere Vertiefung der Zusammenarbeit in den Bereichen Fertigung, grüne Industrien und wechselseitige Investitionen, die Stärkung der Abstimmung der Entwicklungsstrategien, die Förderung des wechselseitigen Austauschs von Talenten, Technologien und Wissen sowie die Nutzung der Brückenfunktion der lokalen Regierungen und der Industrie- und Handelsverbände. Diese Bemühungen werden den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen chinesischen und deutschen Ortschaften und Unternehmen fördern und der nachhaltigen Entwicklung der bilateralen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen neue Impulse verleihen.

Cision

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