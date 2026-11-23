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Cartesia ernennt Renaud Champion zum Senior Portfolio Manager



23.11.2026 / 10:05 CET/CEST

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Der erfahrene Kreditinvestor bringt fast 30 Jahre Erfahrung im Bereich festverzinslicher Wertpapiere und strukturierter Kredite zu dem in Paris ansässigen unabhängigen Vermögensverwalter mit

PARIS, 23. November 2026 /PRNewswire/ -- Cartesia, der unabhängige, in Paris ansässige Vermögensverwalter, der sich auf strukturierte Kredite und europäische CLOs (Collateralized Loan Obligations) spezialisiert hat, gab heute die Ernennung von Renaud Champion zum Senior Portfolio Manager bekannt.

Renaud Champion investiert seit fast drei Jahrzehnten im gesamten Kreditspektrum, von Investment-Grade- und Hochzinsanleihen bis hin zu CLOs, regulatorischen Kapitalgeschäften, Finanzprodukten und Kreditderivaten.

Zuletzt war er von 2022 bis 2026 Leiter des Bereichs Fixed Income Investments und Senior Portfolio Manager bei Conservateur Gestion Valor, wo er ein Vermögen von rund 1,2 Milliarden Euro in Form von High-Yield-Dateted-Fonds, einem Investment-Grade-Fonds, Mischfonds und einer Long/Short-Fixed-Income-Absolute-Return-Strategie verwaltete.

Von 2013 bis 2021 war er Leiter der Kreditstrategien, Portfoliomanager und Partner bei LFIS (La Française Investment Solutions). Dort baute er ein Team von erfahrenen Kreditportfoliomanagern und Analysten auf und legte zwei Multi-Strategie-Kreditfonds auf, die zusammen ein Vermögen von rund 500 Millionen Euro erreichten. Sein Kreditfonds gewann 2014 einen EuroHedge-Preis und wurde 2017 erneut nominiert.

Zuvor war er fünf Jahre lang in der Abteilung Structured Finance von AXA Investment Managers tätig. Zunächst war er Senior Portfolio Manager im Bereich CDO- und regulatorische Kapitalanlagen, dann Co-Leiter des Teams für nicht-traditionelle Unternehmenskredite (CLOs, Leveraged Loans und Private Debt) und leitete ein Team von 19 Fachleuten. Davor leitete er das Corporate-Credit-Team bei AGF Asset Management / Allianz Global Investors France (2002–2007).

Renaud Champion ist Absolvent der HEC Paris und der ENSAE.

Über Cartesia

Cartesia wurde 2009 gegründet und ist eine unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz in Paris, die von der französischen Finanzmarktaufsicht (Autorité des Marchés Financiers – AMF) zugelassen ist. Cartesia bietet Beratungs- und Managementdienstleistungen im Bereich verbriefter Kreditanlagen für institutionelle Anleger, Investmentfonds und Manager, Privatbanken und Family Offices an. Cartesia verwaltet Investmentfonds und Managed Accounts, die das gesamte Spektrum der CLO-Kreditratings abdecken, von AAA bis hin zu Equity/Subordinated Tranchen.

Medienkontakt

Cartesia Investors@cartesiafinance.com

www.cartesiafinance.com

Cision

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