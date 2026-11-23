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Die Taiwan Weeks 2026 verzeichnen fast 40.000 Besucher und stärken die Verbindungen zu den globalen Kapitalmärkten



23.11.2026 / 11:50 CET/CEST

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TAIPEI, 23. November 2026 /PRNewswire/ -- Die Taiwan Weeks 2026 verzeichneten eine kumulierte Teilnehmerzahl von fast 40.000 bei 45 Veranstaltungen und brachten Vertreter aus Finanzwesen und Industrie aus aller Welt zusammen. Taiwan ist bestrebt, seine Kapitalmärkte zu stärken und sich als führendes Zentrum für Vermögensverwaltung und Kapitalbeschaffung in Asien zu etablieren.

Die zweite Auflage der Veranstaltung, die vom 3. bis 13. November unter dem Motto „From Tech Island to Capital Hub" stattfand, brachte Vertreter aus den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Japan, Südkorea, Singapur, Hongkong, Thailand und anderen Märkten zusammen.

Das Programm, das von der Financial Supervisory Commission (FSC) geleitet und von der Taiwan Stock Exchange (TWSE), der Taipei Exchange (TPEx), der Taiwan Futures Exchange (TAIFEX) und der Taiwan Depository & Clearing Corporation (TDCC) mitorganisiert wurde, umfasste 12 Kernveranstaltungen und 33 Begleitveranstaltungen zu den Themen Vermögensverwaltung, innovative Finanzierung und Risikomanagement.

Der Vorsitzende des FSC, Peng Jin-lung, sagte, die Taiwan Weeks 2026 hätten Fortschritte bei finanzpolitischen Initiativen aufgezeigt und die Verbindungen zwischen internationalem Kapital und industrieller Innovation gestärkt, wobei Taiwans Stärken in den Bereichen Technologie, Privatvermögen und Kapitalmärkte genutzt wurden.

Ambitionen im Asset Management vorantreiben

Ein wichtiger Schwerpunkt lag auf Taiwans Fortschritten bei der Entwicklung seiner Initiative für ein asiatisches Vermögensverwaltungszentrum (AAMC). Die Zahl der Finanzinstitute, die zur Teilnahme an Pilotprogrammen in der Kaohsiung Asset Management Zone zugelassen wurden, stieg von anfänglich 23 auf 62, da Taiwan sein Angebot an Vermögensverwaltungsdienstleistungen und Finanzprodukten ausbaut.

In den Gesprächen wurden auch Möglichkeiten erörtert, Versicherungskapital in Infrastruktur- und strategische Industrien zu lenken und den taiwanesischen Anleihenmarkt weiterzuentwickeln, mit dem Ziel, bis 2030 jährlich Anleihen im Wert von mehr als 3,8 Billionen NT$ (115 Milliarden US$) zu emittieren.

Zur Eröffnungszeremonie kamen mehr als 400 Teilnehmer. Referenten von Nasdaq, der Tokioter Börse, MediaTek und Bloomberg gaben Einblicke in die globalen Kapitalmärkte und künstliche Intelligenz (KI). Außerdem fand eine Podiumsdiskussion über globale ETF-Trends statt.

Weitere Gespräche befassten sich mit Entwicklungen auf den Termin- und Derivatemärkten, Produktinnovationen, globalen Metallderivaten und dem Absicherungsbedarf der Branche, wobei Taiwans Bemühungen zur Stärkung des Marktrisikomanagements hervorgehoben wurden.

Innovation und Kapital verbinden

Ein internationaler Innovationswettbewerb lockte 396 Vorschläge aus 23 Ländern an, darunter 139 Einreichungen aus Übersee, was mehr als einem Drittel aller Vorschläge entspricht. Die Projekte umfassten Zukunftstechnologien wie Siliziumphotonik, Quantentechnologien, intelligente Robotik und generative KI.

Durch internationale Wettbewerbe, Branchenaustausch und Investorennetzwerke zielte das Programm darauf ab, Startups mit Unternehmenspartnern und Investoren zu verbinden und ihren Zugang zur Kapitalmarktfinanzierung zu erweitern.

In den Gesprächen wurde auch die Rolle des Taiwan Innovation Board (tib) und anderer Finanzierungskanäle, einschließlich der Aktien- und Fremdkapitalmärkte, bei der Unterstützung innovativer Unternehmen in verschiedenen Wachstumsphasen hervorgehoben.

Stärkung der Marktresilienz

Nachhaltige Finanzen, Corporate Governance und finanzielle Resilienz waren ebenfalls zentrale Themen der Taiwan Weeks 2026.

Die Asian Corporate Governance Association (ACGA) veranstaltete ihre 25. Jahreskonferenz in Taipeh und kehrte damit nach 16 Jahren in die Stadt zurück, um internationale institutionelle Investoren und Experten für Corporate Governance zusammenzubringen.

Weitere Foren befassten sich mit Nachhaltigkeitsberichten, ESG-Ratings, Cybersicherheits-Governance und der Regulierung digitaler Vermögenswerte und spiegelten damit Taiwans Bemühungen wider, seine Finanzmärkte an internationale Standards anzupassen und gleichzeitig Innovation und Anlegerschutz zu fördern.

Die Rahmenveranstaltungen behandelten außerdem ETFs, Vermögensverwaltung, KI-Anwendungen, Altersvorsorgeinvestitionen und Impact Investing.

Die FSC erklärte, sie werde weiterhin mit Taiwans Wertpapier- und Futuresinstitutionen zusammenarbeiten, um die Reformen der Finanzmärkte voranzutreiben, den regulatorischen Rahmen zu stärken und Taiwans Integration in die globalen Kapitalmärkte zu vertiefen.

Cision

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