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Enapter AG schließt Kapitalerhöhung ab – Runshihua-Gruppe beteiligt sich als strategischer Investor



23.11.2026 / 11:29 CET/CEST

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CORPORATE NEWS

Enapter AG schließt Kapitalerhöhung ab – Runshihua-Gruppe beteiligt sich als strategischer Investor

Bruttoemissionserlös von rund 11,3 Mio. Euro

11.296.558 neue Aktien zum Bezugspreis von 1,00 Euro ausgegeben

Neuer strategischer Investor: RS Energy hält am künftigen Grundkapital einen Anteil von rund 24,9 %

Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel voraussichtlich Anfang Dezember 2026

Feldkirchen-Westerham, 23. November 2026 – Die Enapter AG (ISIN DE000A255G02) hat ihre am 2. November 2026 beschlossene Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt werden 11.296.558 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien zum Bezugspreis von 1,00 Euro je Aktie ausgegeben. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich damit auf rund 11,3 Mio. Euro. Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von 32.071.922,00 Euro auf 43.368.480,00 Euro.

Im Rahmen des Bezugsangebots, das vom 4. bis 18. November 2026 lief, haben Aktionäre einschließlich Überbezug 497.807 neue Aktien bezogen. Entsprechend der Backstop-Vereinbarung zeichnet die RS Energy Technology Limited, Hongkong, ein Unternehmen der Runshihua-Gruppe, 10.798.751 neue Aktien. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung wird die RS Energy damit rund 24,9 % am Grundkapital der Gesellschaft halten.

Der Nettoemissionserlös dient zu wesentlichen Teilen der Begleichung bestehender Verbindlichkeiten und wird im Übrigen zur Finanzierung von Working Capital verwendet. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2026 gewinnberechtigt. Ihre Einbeziehung in den Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) ist nach Eintragung im Handelsregister und Börsenzulassung voraussichtlich Anfang Dezember 2026 vorgesehen.

Dr. Jürgen Laakmann, CEO der Enapter AG: „Mit dem Abschluss der Kapitalerhöhung haben wir einen wichtigen Schritt unserer strategischen Neuausrichtung auf ein Asset-Light-Geschäftsmodell mit einer partnerbasierten Produktion in China vollzogen. Wir danken unseren Aktionärinnen und Aktionären für ihr entgegengebrachtes Vertrauen und freuen uns, die Runshihua-Gruppe nun als strategischen Investor an Bord zu haben. Gemeinsam werden wir den eingeschlagenen Wachstumsweg konsequent weitergehen.“

Die Kapitalerhöhung wurde von der CapSolutions GmbH als Lead Placement Agent und der First Berlin Securities Brokerage FBSB GmbH als Placement Agent begleitet. Als Bezugsstelle fungierte die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG.

Über Enapter

Enapter ist ein weltweit tätiges Greentech-Unternehmen, das AEM-Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff entwickelt und anbietet. Die Enapter-Gruppe verfügt über Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen sowie internationale Produktionspartnerschaften.

Die patentierte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine modulare Bauweise eine effiziente und skalierbare Produktion von grünem Wasserstoff – auch bei schwankender Energieversorgung aus Solar- und Windkraft.

Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in über 55 Ländern im Einsatz.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börse Frankfurt gelistet (ISIN: DE000A255G02).

Weitere Informationen:

Website: https://www.enapter.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter

Pressekontakt:

Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Enapter AG Altenburg 1e 83620 Feldkirchen-Westerham Deutschland E-Mail: info@enapterag.de Internet: www.enapterag.de ISIN: DE000A255G02 WKN: A255G0 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 391200JIZN9JYP440O07 EQS News ID: 2440400

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