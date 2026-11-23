Emittent / Herausgeber: Greiff capital management AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Produkteinführung

Greiff Capital startet aktiven Welt-ETF für die neue Altersvorsorge



23.11.2026 / 11:00 CET/CEST

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Greiff Capital startet aktiven Welt-ETF für die neue Altersvorsorge

Altersvorsorge ONE UCITS ETF setzt auf globale Wirtschaftsleistung statt Börsenwert – regelbasierte Aktienauswahl soll langfristigen Vermögensaufbau unterstützen

Freiburg im Breisgau, 23. November 2026 – Mit Blick auf die Einführung des neuen staatlich geförderten Altersvorsorgedepots in Deutschland zum 1. Januar 2027 bringt die Greiff capital management AG den Altersvorsorge ONE UCITS ETF auf den Markt. Der aktiv verwaltete Aktien-ETF wurde von ETF-Pionier Markus Kaiser entwickelt und soll Anlegern einen langfristig ausgerichteten Baustein für die private Altersvorsorge bieten. Das Besondere: Anders als klassische Welt-ETFs orientiert sich die regionale Gewichtung nicht an der Börsenbewertung der Unternehmen, sondern an der tatsächlichen Wirtschaftsleistung der einzelnen Länder und Regionen.

„Wer weltweit investiert, sollte sich nicht allein daran orientieren, wo die größten Unternehmen an der Börse notiert sind. Entscheidend ist für uns, wo tatsächlich Wirtschaftsleistung entsteht. Gerade für die langfristige Altersvorsorge halten wir das für einen überzeugenden Ansatz“, erklärt Markus Kaiser, Geschäftsführer des Greiff Research Instituts und Entwickler der Anlagestrategie.

Mehr Schwellenländer, weniger Abhängigkeit von den USA

Während klassische Weltindizes stark von US-Aktien und wenigen großen Technologiekonzernen geprägt sind, setzt der Altersvorsorge ONE UCITS ETF auf eine breitere regionale Verteilung. Nordamerika erhält auf Basis der aktuellen Wirtschaftsleistung ein Gewicht von rund 32 Prozent, die asiatischen Schwellenländer kommen auf knapp 30 Prozent und Europa auf rund 22 Prozent. Die strategische Allokation wird jährlich anhand der Entwicklung der globalen Wirtschaftsleistung überprüft und angepasst.

Innerhalb der einzelnen Regionen erfolgt die Aktienauswahl über ein regelbasiertes Multifaktormodell. Dabei werden Unternehmen insbesondere nach Marktkapitalisierung, Kurs-Momentum sowie Qualitätskennzahlen und Shareholder-Yield bewertet. Die ausgewählten Aktien werden gleichgewichtet, um eine übermäßige Konzentration auf einzelne Börsenschwergewichte zu vermeiden. Das Portfolio wird vierteljährlich überprüft und neu ausbalanciert. Zum Start sind rund 50 Positionen vorgesehen, perspektivisch soll das Portfolio auf bis zu 100 Titel anwachsen.

Ein Aktienbaustein für das neue Altersvorsorgedepot

Mit der Reform der privaten Altersvorsorge können Anleger ab 2027 erstmals auch im Rahmen staatlich geförderter Altersvorsorgedepots ohne Kapitalgarantie in Aktienfonds und ETFs investieren. Greiff sieht darin einen wichtigen Schritt hin zu einer stärker kapitalmarktorientierten Altersvorsorge. Der neue ETF ist als langfristiges Basisinvestment konzipiert und soll unabhängig von einer möglichen Verwendung in geförderten Altersvorsorgedepots auch in klassischen Wertpapierdepots eingesetzt werden können.

„Altersvorsorge ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Entscheidend ist nicht, jeden Monat besser als der Markt abzuschneiden, sondern über viele Jahre eine nachvollziehbare und konsequente Anlagestrategie zu verfolgen. Mit dem Altersvorsorge ONE UCITS ETF verbinden wir die langjährige Erfahrung von Markus Kaiser im aktiven Management mit den Vorteilen eines börsengehandelten Fonds“, so Volker Schilling, Gründer und Vorstand der Greiff capital management AG.

Markus Kaiser zählt zu den ETF-Pionieren in Deutschland. Bereits 2007 entwickelte er den ersten deutschen ETF‑Dachfonds. Der neue Altersvorsorge ONE UCITS ETF knüpft an seine langjährige Erfahrung mit regelbasierten Anlagestrategien an.

Daten und Fakten:

Name Altersvorsorge ONE UCITS ETF ISIN / WKN DE000A423220 / A42322 Verwaltungsvergütung max. 0,7% p.a. Ausgabeaufschlag kein Ausgabeaufschlag Ertragsverwendung thesaurierend KVG HANSAINVEST Portfoliomanagement Greiff capital management AG Erstausgabedatum 18.11.2026

www.greiff-ag.de

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Über Greiff Capital

Die Greiff capital management AG ist ein bankenunabhängiger, inhabergeführter Asset Manager und verwaltet ein Fondsvermögen von über 2 Milliarden Euro. Für die über zwanzigjährige erfolgreiche Arbeit im Fondsmanagement hat die Greiff AG mehrfach Auszeichnungen sowie Top Ratings von namhaften Agenturen wie Morningstar, Lipper oder Absolut Research erhalten.

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