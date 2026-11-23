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SANY präsentiert intelligente, elektrifizierte Lösungen von der Energieversorgung bis zur Ausrüstung auf der bauma CHINA 2026



23.11.2026 / 21:55 CET/CEST

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Anlässlich ihres 40-jährigen Jubiläums präsentiert SANY ihre Vision für das nächste Jahrzehnt des Bauwesens auf der größten Schaufensterbühne ihrer Geschichte.

SHANGHAI, 23. November 2026 /PRNewswire/ -- Anlässlich der Eröffnung der bauma CHINA 2026 in Shanghai am 23. November feiert die SANY Group ihr 40-jähriges Bestehen mit einer Präsentation intelligenter, elektrifizierter Bauweisen unter dem Motto „Pionierarbeit in Intelligenz und Elektrifizierung – Gemeinsam die Zukunft gestalten". Die Microgrid-Lösungen von SANY werden bereits auf der Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center präsentiert, und der markante Messestand wird am 24. November im Shanghai New International Expo Centre eröffnet.

SANY's landmark stand at the Shanghai New International Expo Centre

Energie und Maschinen, die als Einheit funktionieren

Die integrierten Microgrid-Lösungen von SANY sind weltweit im Einsatz und werden durch das Portfolio des Unternehmens in den Bereichen Wind, Solar, Wasserstoff und Energiespeicherung unterstützt. Da SANY sowohl die Stromversorgungssysteme als auch die von ihnen versorgten Elektromaschinen baut, arbeiten beide als Einheit zusammen und gewährleisten so den Betrieb von Elektrofahrzeugflotten an Standorten, an denen das Stromnetz schwach oder gar nicht vorhanden ist.

Die Planung beginnt mit einer KI-gestützten Lastanalyse, die die Kapazität von Solaranlagen, Speichern und Dieselgeneratoren auf die Maschinen und Arbeitspläne vor Ort abstimmt. Im Betrieb nutzt ein Energiemanagementsystem netzbildende Steuerung, um erneuerbare Energien in Millisekunden zu regulieren, Solar-, Wind-, Speicher- und Dieselgeneratoren mit den Lasten des Bergbaus sowie dem Laden und Austauschen elektrischer Maschinen zu koordinieren und unterbrechungsfrei zwischen netzgekoppelten und netzunabhängigen Betriebsmodi umzuschalten. Eine Cloud-Plattform überwacht die Anlagen rund um die Uhr und bietet Anomaliewarnungen sowie digitale Wartungsfunktionen.

SANY's microgrid solutions at the Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center

Intelligenz und Elektrifizierung, von der Energie bis zur Ausrüstung

Der Hauptstand von SANY präsentiert überwiegend elektrifizierte Geräte, darunter eine Reihe neuer Modelle und Modelle der neuen Generation, die als fünf integrierte Lösungen für Bauwesen, Bergbau, Straßenbau, Häfen und Erdbewegung konfiguriert sind. Eine umfassende grüne Bergbaulösung deckt den gesamten Prozess ab, vom Ausheben und Verladen über den Transport, die Sortierung und das Brechen bis hin zur Verladung. Das Herzstück der Ausstellung, das auf der Messe seine öffentliche Premiere feiert, ist der batterieelektrische Muldenkipper mit der weltweit größten Nutzlast, der 240 Tonnen transportieren und in 30 Minuten aufgeladen werden kann. Neben dem Bergbau präsentiert der Stand auch den weltweit größten intelligenten vollelektrischen Raupenkran mit einer Tragfähigkeit von 320 Tonnen.

SET260E battery-electric mining truck

Dahinter stehen selbstentwickelte Kernkomponenten, von Hydraulik über Elektromotoren bis hin zu Antrieben und Steuerungen.

Am 24. November wird SANY die Weltpremiere von SanVIST feiern, seiner intelligenten Konnektivitätsplattform mit integriertem KI-Agenten, und eine Halle eröffnen, die der Intelligenz gewidmet ist und erstmals seine intelligenten Produkte, die intelligente Fertigung und den intelligenten Betrieb zusammenbringt.

Seit vier Jahrzehnten lässt sich SANY von seinem Versprechen leiten: „Qualität verändert die Welt." Im Jahr 2025 stieg der Umsatz mit neuen Energieprodukten um 115 Prozent. Während sich SANY zu einem KI-nativen Robotikunternehmen entwickelt, das eine Vorreiterrolle im Bereich der industriellen KI anstrebt, sieht das Unternehmen ein Jahrzehnt voraus, in dem Baustellen mit sauberer Energie betrieben werden und Robotermaschinen Seite an Seite mit Menschen arbeiten. Vierzig Jahre nach ihrer Gründung geht SANY mit einer Überzeugung in dieses Jahrzehnt, die nur noch stärker geworden ist: Gemeinsam die Zukunft gestalten.

SANY Group

Cision

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