Emittent / Herausgeber: GLS Investment Management GmbH / Schlagwort(e): Fonds/ESG

Sieben mal die höchste Auszeichnung: Alle Kapitalmarktfonds von GLS Investments erhalten 3-Sterne-FNG-Siegel 2027



23.11.2026 / 09:00 CET/CEST

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Sieben mal die höchste Auszeichnung: Alle Kapitalmarktfonds von GLS Investments erhalten 3-Sterne-FNG-Siegel 2027

Bochum, 23. November 2026 – Sämtliche Kapitalmarktfonds von GLS Investments wurden mit dem FNG-Siegel 2027 des Forum Nachhaltige Geldanlagen e.V. (FNG e.V.) für Investmentfonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen mit der Höchstbewertung von drei Sternen ausgezeichnet. Die Zertifizierung erfolgte durch die unabhängige Zertifizierungsstelle Advanced Impact Research GmbH (AIR).

Karsten Kührlings, Geschäftsführer von GLS Investments: „Wir freuen uns sehr, dass unsere Fonds über verschiedene Anlageklassen hinweg erneut drei Sterne erhalten haben. Das Siegel bewertet, wie anspruchsvoll ein Nachhaltigkeitsansatz aufgebaut ist, also etwa wie streng die Titel ausgewählt werden und wie aktiv das Ausüben von Stimmrechten und Engagement wahrgenommen wird. Diese Auszeichnung bestärkt uns in unserer Arbeit, ganz besonders unser Team im Nachhaltigkeitsresearch.“

Mit Blick auf das Jahr 2026 ergänzt Karsten Kührlings: „Die Entwicklung unserer Fonds in diesem Jahr hat erneut gezeigt, dass sich sozial-ökologisches Investieren auch wirtschaftlich lohnen kann. Diese Verbindung freut uns, vor allem aber die Anleger*innen unserer Fonds.“

Das FNG-Siegel wird seit 2015 jährlich an Fonds und weitere Finanzprodukte mit Nachhaltigkeitsmerkmalen vergeben. Dabei müssen die Produktanbieter selbst die Bewerbungsunterlagen für ihre Produkte einreichen. Das FNG-Siegel als Qualitätsstandard bestätigt, dass ein Fonds oder Finanzprodukt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen qualitative Mindestanforderungen eines nachhaltigen Fonds erfüllt. Dazu gehören Transparenzstandards, die Umsetzung weltweit anerkannter Normen wie sie etwa im UN Global Compact definiert sind, oder die ganzheitliche Prüfung des Anlageportfolios nach ESG-Kriterien. Des Weiteren erfolgt eine Bewertung der strukturellen Qualität eines Nachhaltigkeitsansatzes auf Basis eines Stufenmodells mit ein bis maximal drei Sternen. Der Fokus liegt hierbei auf einer anspruchsvollen Titelselektion sowie auf der aktiven Wahrnehmung der Aktionärsverantwortung, um auf mehr Nachhaltigkeit bei den Portfoliotiteln hinzuwirken.

Konkret handelt es sich um folgende GLS Fonds, die den im deutschsprachigen Finanzmarkt etablierten und extern zertifizierten Qualitätsstandard für nachhaltige Geldanlagen zugewiesen bekommen haben:

GLS Bank Aktienfonds (ISIN Privatanleger-Tranche: DE000A1W2CK8, ISIN institutionelle Tranche: DE000A1W2CL6)

GLS Bank Klimafonds (ISIN Privatanleger-Tranche: DE000A2DTNA1, ISIN institutionelle Tranche: DE000A2DTNB9)

GLS Bank Rentenfonds (ISIN Privatanleger-Tranche: DE000A3ERMZ0, ISIN institutionelle Tranche: DE000A3ERM02)

BAUM Fair Future Fonds (ISIN Privatanleger-Tranche: DE000A2JF709, ISIN institutionelle Tranche: DE000A2JF717)

Kinder Perspektivenfonds (ISIN Privatanleger-Tranche: DE000A3DEBS8, ISIN institutionelle Tranche: DE000A3DEBT6)

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Ertrag (ISIN: DE000A0B7JB7)

SozialBank Nachhaltigkeitsfonds Green Bonds (ISIN: DE0009799981)



Über GLS Investments

Die GLS Investment Management GmbH, kurz GLS Investments, entwickelt als 100-prozentige Tochter der GLS Bank nachhaltige Fondskonzepte und betreut diese unter sozial-ökologischen Gesichtspunkten. Sie gehört zu den strengsten Akteuren am Markt und ist verantwortlich für das GLS Anlageuniversum, das auf Basis eines mehrstufigen, integrierten sozial-ökologischen Auswahlprozesses erfolgt. Anschließend prüft und bewertet ein Team aus Finanzspezialisten die wirtschaftliche Nachhaltigkeit der Unternehmen. Die von der GLS Investments betreuten Investmentfonds investieren aktuell fast 1,8 Milliarden Euro in Unternehmen und Länder, die eine positive gesellschaftliche Wirkung entfalten und nachhaltige Entwicklung fördern (Stand Oktober 2026).

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Informationen über die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte gemäß der Verordnung (EU) 2019/2088 finden Sie aufhttps://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/.

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