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THE 50 BEST RESTAURANTS LATIN AMERICA 2026 VERÖFFENTLICHT SEINE ERWEITERTE 51-100 LISTE



23.11.2026 / 15:35 CET/CEST

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LONDON, 23. November 2026 /PRNewswire/ -- The 50 Best Restaurants Latin America 2026, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna, gibt heute die Restaurants auf den Plätzen No.51 bis No.100 bekannt – im Vorfeld der diesjährigen Preisverleihung am 1. Dezember in Guadalajara, Mexiko. Die erweiterte Liste umfasst 14 Territorien und 21 Städte; die Rangfolge ergibt sich aus den Stimmen der 300 Mitglieder der The 50 Best Restaurants Latin America Academy.

The 50 Best Restaurants Latin America 2026, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, reveals its extended 51-100 list.

Mexiko führt mit neun Restaurants, gefolgt von Argentinien (sieben), Brasilien (sechs) und Peru (fünf)

Zehn Restaurants feiern ihr Debüt in der 51–100-Liste und repräsentieren sechs Reiseziele sowie acht Städte

Angeführt wird die Liste von Conservatorium (No.51) in San José, Costa Rica, gefolgt von Ness (No.52) in Buenos Aires und Demo Magnolia (No.53) in Santiago. Mexiko ist mit drei Neuzugängen stark vertreten: La Once Mil (No.64) und Maizajo (No.77) in Mexiko-Stadt und Rubra (No.70) in Punta de Mita.

Peru ist durch Mil (No.54) in Cusco und Astrid y Gastón (No.71) in Lima vertreten, während zu den brasilianischen Vertretern Origem (No.59) in Salvador und D.O.M. (No.76) in São Paulo gehören.

Üeya (No.62) in Guayaquil, Ecuador, ist der am höchsten platzierte Neuzugang. Weitere neue Namen sind Snack Bar (No.79) in Guatemala-Stadt und Mauka (No.97) in Cusco, Peru, was die geografische Bandbreite der Liste unterstreicht. Sieben Restaurants kehren in die Rangliste zurück, darunter Elena (No.68) in Buenos Aires und Harry Sasson (No.69) in Bogotá, die beide zum ersten Mal seit 2023 wieder vertreten sind.

Mehrere Restaurants haben in der diesjährigen Rangliste bemerkenswerte Sprünge nach oben gemacht: Das Selma (No.56) in Bogotá klettert gegenüber 2025 um 40 Plätze nach oben, das Ana (No.63) in Guatemala-Stadt verbessert sich um 31 Positionen und das Manzanar (No.61) in Montevideo steigt um 25 Plätze auf.

Die vollständige Liste 51–100 finden Siehier.

Rikki Tidball, Geschäftsführerin für Auszeichnungen und Ranglisten bei The 50, kommentiert: „Die diesjährige 51–100-Liste würdigt nicht nur die Vielfalt kulinarischer Talente in ganz Lateinamerika, sondern regt auch dazu an, neue gastronomische Reiseziele zu entdecken – und das in einer Zeit, in der der kulinarische Tourismus weiterhin rasant wächst. Die zehn Debüts, sieben Wiedereinsteiger und die Präsenz von 14 Territorien spiegeln eine dynamische, vielfältige und sich ständig weiterentwickelnde kulinarische Landschaft in der Region wider. Wir freuen uns sehr, diese Restaurants zu würdigen, bevor wir die gastronomische Gemeinschaft im Dezember in Guadalajara zur Preisverleihung zusammenbringen."

Die Preisverleihung der The 50 Best Restaurants Latin America 2026 wird am 1. Dezember live auf dem offiziellen YouTube-Kanal von The 50 übertragen.

Zugang zum Medienzentrum finden Sie unter: https://mediacentre.the50.com

The 50 Best Restaurants Latin America 2026 Logo

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