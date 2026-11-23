EQS Stimmrechtsmitteilung: DEUTZ Aktiengesellschaft
Deutz AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
23.11.2026 / 21:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|DEUTZ Aktiengesellschaft
|Straße, Hausnr.:
|Ottostraße 1
|PLZ:
|51149
|Ort:
|Köln (Porz-Eil)
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|5299005DETTV58V2PP63
2. Grund der Mitteilung
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Natürliche Person (Vorname, Nachname): Norbert Erichsen
Geburtsdatum: 16.03.1959
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|BRIMA Aktienbesitz GmbH & Co. KG
JOSS Depot GmbH & Co. KG
Akaroa Invest GmbH & Co. KG
Klarschiff 02 GmbH & Co. KG
5. Datum der Schwellenberührung:
|20.11.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|29,90 %
|0,00 %
|29,90 %
|239.517.711
|letzte Mitteilung
|29,90 %
|0,00 %
|29,90 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE0006305006
|0
|35.106.763
|0,00 %
|14,66 %
|DE000A41YGN9
|0
|36.509.033
|0,00 %
|15,24 %
|Summe
|71.615.796
|29,90 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|- Norbert Erichsen
|%
|%
|%
|- Erichsen Beteiligungs GmbH & Co. KG
|%
|%
|%
|- FFG Beteiligungsgesellschaft mbH
|%
|%
|%
|- Klarschiff 02 Verwaltung GmbH
|%
|%
|%
|- Klarschiff 02 GmbH & Co. KG
|29,90 %
|%
|29,90 %
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
|Die Klarschiff 02 GmbH & Co. KG hält 17.903.949 Stimmrechte unmittelbar. 53.711.847 Stimmrechte werden ihr aufgrund der Stimmrechtsvereinbarung gem. § 34 Abs. 2 WpHG zugerechnet, die von den oben in Ziff. 4 genannten weiteren Gesellschaften gehalten werden. DE0006305006 ist börsenzugelassen, DE000A41YGN9 noch nicht.
Datum
|23.11.2026
23.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DEUTZ Aktiengesellschaft
|Ottostraße 1
|51149 Köln (Porz-Eil)
|Deutschland
|Internet:
|www.deutz.com
|LEI Code:
|5299005DETTV58V2PP63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2440866 23.11.2026 CET/CEST
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Nach dem Crash: Wie verhalte ich mich jetzt richtig?heute, 14:27 Uhr · onvista
PlusAbsturz in der Vorwoche
Wieso ich diesen Finanzwert einfach kaufen musste18. Nov. · onvista
PlusNach starker Rally wieder billig