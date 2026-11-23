Manchmal wird man von den Schlagzeilen einfach überholt. Noch am Freitag sah es so dermaßen düster an der Wall Street aus, dass mein Kollege und onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann spätabends konstatierte, dass der Crash nun da ist.

Kommentar zur Börsenlage Der Crash ist da 20.11.2026 · 21:44 Uhr · onvista

Und gemessen am Tempo des Abverkaufs und den Maßstäben, die dabei erreicht wurden, musste man zu diesem Zeitpunkt auch sagen: Das stimmte so. Seit dem Crash zu Beginn der Pandemie Anfang 2020 gab es keinen dermaßen raschen Kursverfall mehr.

Deswegen haben wir am Wochenende bereits gegrübelt, wie wir euch in dieser Woche bestmöglich unterstützen – mit historischen Statistiken und sinnvollen Tipps, wie sich solche Phasen meistern lassen (aufgeschrieben an dieser Stelle).

Billionen verpuffen, Billionen werden geschaffen

Jetzt ist das alles bereits Makulatur, scheinbar jedenfalls. Am Montag verkündete Nvidia, den langjährigen CEO und Mitgründer Jensen Huang wieder als Chef einsetzen zu wollen, trotz voriger Beteuerungen, diese Alternative noch nicht einmal zu debattieren.

Der Fall Nvidia und Huangs unrühmlicher Affären-Skandal haben damit eine überraschende Wendung genommen, und die Börsen sind schlagartig wieder guter Laune. Nvidia schoss am Montag um über 30 Prozent nach oben, der Nasdaq 100 verbesserte sich um satte sieben Prozent.

Nachdem also in der Vorwoche mal eben so Billionen Dollar an Marktkapitalisierung verpufften, werden jetzt einfach wieder einige Billionen, mindestens aber hunderte Milliarden Dollar geschaffen. Einfach, weil die Anleger wieder in Kauflaune sind.

Die Negativfaktoren sind nicht verschwunden

Für jeden, der investiert ist, oder sogar noch inmitten der Panik der Vorwoche zugekauft hat, ist das natürlich eine gute Nachricht. Zugleich muss man sich fragen, was den aus den Faktoren geworden ist, die in den Wochen seit der Rekorde Anfang Oktober gewirkt haben.

Wie beispielsweise der Sieg der KI-kritischen Demokraten bei den Kongresswahlen. Oder die Aussicht auf Zinsanhebungen in den USA, womöglich sogar gleich um 0,5 statt 0,25 Prozentpunkte. Oder die mittlerweile seit Monaten schwelende Skepsis rund um den KI-Ausbau.

Niemand spielt gerne den Schwarzmaler, der immer nur auf die negativen Einflüsse verweist. Doch keiner dieser Faktoren ist mit dem Kursanstieg zum Wochenauftakt einfach verschwunden. Gemessen am Volatilitätsindex VIX (Grafik unten) beunruhigten diese Faktoren den Markt sogar mehr als der Beginn des Iran-Kriegs, dessen Folgen für den Ölpreis sich immer deutlicher in der Inflation zeigen. Trotzdem stieg dieses "Angstbarometer" im Frühjahr nicht so stark an.

Es stimmt zwar, dass die jüngste Quartalssaison durchaus zufriedenstellend verlief, und viele Konzerne, gerade KI-Profiteure, fundamental stark dastehen. Die Punkte, die gegen eine rasche Erholung sprechen (oder eher bis Freitagabend gesprochen haben), dürfen trotzdem nicht vergessen werden. Doch genau das passiert gerade.

Übrigens gilt das sogar für Nvidia im einzelnen. Denn am Freitag hieß es, auch die US-Börsenaufsicht SEC habe Nvidia ins Visier genommen. Doch der Kurs schoss am Montag dank Huangs Rückkehr praktisch senkrecht hoch.

Vielleicht fühlt sich die Erholung am Montag deswegen ein wenig merkwürdig an. Es ist durchaus gruselig, dass die Stimmung an den Märkten so schnell von einem ins andere Extrem schwankt, und definitiv kein gutes Zeichen.

Denn am Ende könnte das auch verheißen, dass sich plötzliche Paniken in nächster Zeit weiter mit raschen Erholungen abwechseln könnten. Mag sein, dass die Kurse sich damit unterm Strich weniger stark bewegen, als es den Anschein hat. Aber lieber wäre da doch eine ganz normale, klassische Jahresendrally.