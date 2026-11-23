LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im November wegen schwacher Daten aus Frankreich überraschend nicht verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Eurozone stagnierte im Monatsvergleich bei 51,7 Punkten, wie S&P am Montag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Er liegt weiter über der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf Wachstum hindeutet.

Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 52,0 Punkte gerechnet. Die Stimmungsdaten signalisieren einen "stabilen Aufwärtstrend", sagte Chris Williamson, Chefvolkswirt von S&P Global Market Intelligence. Er sprach aber von "besorgniserregenden Unterschieden auf Länderebene".

In Deutschland hat sich die Stimmung in den Industrieunternehmen und im Bereich Dienstleistungen überraschend verbessert, wobei beide Stimmungsindikatoren deutlich über der Wachstumsschwelle liegen. In Frankreich, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone nach Deutschland, zeigte sich hingegen ein anderes Bild: Beide Indikatoren deuten auf eine Abschwächung der Wirtschaft hin./jkr/jsl/zb