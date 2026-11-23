Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 23.11.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 23. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Agilent Technologies
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Amentum
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Cadeler
|Bericht 3. Quartal 2026
|Danaos
|Bericht 3. Quartal 2026
|Fluence Energy
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Halyk Bank (REG S GDR)
|Bericht 3. Quartal 2026
|Hewlett Packard Enterprise
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Partners Group Private Equity
|Bericht 3. Quartal 2026
|PennantPark Floating Rate Capital
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Pennantpark Investment
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Semtech
|Bericht 3. Quartal 2027
|Symbotic
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Verve Group Media (ehem. Media & Games Invest)
|Bericht 3. Quartal 2026
|VNET
|Bericht 3. Quartal 2026
|Zoom Video Communications
|Bericht 3. Quartal 2027
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 20.11.202620. Nov. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 19.11.202619. Nov. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.11.202618. Nov. · onvista
Diese Unternehmen bringen heute ZahlenGeschäfts- und Quartalsberichte heute, 17.11.202617. Nov. · onvista
Plus-Analysen
Wieso ich diesen Finanzwert einfach kaufen musste18. Nov. · onvista
PlusNach starker Rally wieder billig