Paris, 23. ⁠Nov (Reuters) - Die französische Regierung muss ihre Wachstumserwartungen für 2027 womöglich herunterschrauben. "Wir aktualisieren derzeit unsere Zahlen, aber die Prognose ist gefährdet. Es droht eine Senkung", sagte Finanzminister Roland Lescure am Montag dem Fernsehsender Franceinfo. Die neuen Daten würden im Januar ‌veröffentlicht, fügte er hinzu. Bislang rechnet die Regierung für das Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von einem Prozent. "Das Ziel eines öffentlichen Defizits von fünf ⁠Prozent muss ⁠unabhängig von den Unsicherheiten beim Wirtschaftswachstum gehalten werden", erklärte der Minister mit Blick auf das Haushaltsloch im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. "Darüber wird nicht verhandelt."

Lescure bestätigte zudem, dass Präsident Emmanuel Macron eine Verfassungsreform erwäge. Diese würde strengere Kontrollen der öffentlichen Ausgaben vorschreiben. Frankreich kämpft mit einer wachsenden Verschuldung und anhaltenden Haushaltsdefiziten.

WIRTSCHAFT ‌SCHRUMPFT WEITER - UNSICHERE HAUSHALTSLAGE

Derweil trübt sich die ‌Aktivität der französischen Wirtschaft weiter ein. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft mit Industrie und Dienstleistern sank im November überraschend auf 46,2 Punkte, nach 46,6 Zählern im Oktober, ⁠wie der Finanzdienstleister S&P Global zu seiner monatlichen Firmenumfrage mitteilte. Das Barometer entfernt ‌sich damit immer weiter von der Wachstumsmarke ⁠von 50 und signalisiert so eine schrumpfende Wirtschaft. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hingegen hatten einen Anstieg auf 48,1 Zähler erwartet.

Die Daten erhöhten die Wahrscheinlichkeit, dass Frankreich im laufenden vierten Quartal in ‌eine technische Rezession rutsche - das Bruttoinlandsprodukt ⁠also das zweite Mal in Folge ⁠sinke, sagte Ökonom Joe Hayes von S&P Global Market Intelligence. Im Sommerquartal von Juli bis September war die nach Deutschland zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone bereits um 0,1 Prozent geschrumpft. "In den vergangenen Monaten hat sich das Geschäftsklima zudem rapide verschlechtert", sagte Hayes. Dies liege auch daran, dass altbekannte Probleme – etwa Sorgen um die französische Haushaltslage – vor den Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2027 wieder stärker in den Fokus rückten.

(Bericht von Dominique Vidalon und ⁠Makini Brice, geschrieben von Klaus Lauer; redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)