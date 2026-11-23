MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach dem plötzlichen Tod von Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger klären die Freien Wähler nun die Nachfolgefragen. Am Montagmittag wollen Fraktion und Landesvorstand auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mitteilen, wer Aiwanger als Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident in Bayern nachfolgen soll. Zudem ist auch mit einem Personalvorschlag für den Landes- und Bundesvorsitz der Partei zu rechnen.

Aiwanger war am 4. November leblos in einem Hotelzimmer in Berlin gefunden worden. Er wurde 55 Jahre alt. Nach einem Trauerstaatsakt am Samstag vor einer Woche wurde der Niederbayer am Samstag in seiner Heimat beigesetzt. Rund 2.000 Menschen waren nach Angaben der Organisatoren zu der Trauerzeremonie gekommen.

Der Gottesdienst in Inkofen, einem Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber im Landkreis Landshut, wurde auf eine Leinwand ins Freie übertragen. Dort hatten sich viele Trauernde versammelt, großformatige Porträts erinnerten an Aiwanger.

Vereidigung anschließend im Landtag

Offiziell muss der Nachfolger Aiwangers als Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) benannt und anschließend im Landtag vereidigt werden. Das ist aber eine Formalie - die Nachfolgeentscheidung an sich ist allein Sache des Koalitionspartners. Ebenso die Entscheidung, wer eventuell als Staatssekretär neu ins Kabinett einrückt.

Die finale Entscheidung über die künftige Bundes- und Landesspitze fällt jeweils bei Parteitagen - aber auch hierfür soll es jetzt einen Vorschlag geben. Termine für eine Landes- und eine Bundesversammlung stehen noch nicht fest.

Viele Personalspekulationen

Als mögliche neue Wirtschaftsminister in Bayern wurden zuletzt unter anderem der bisherige Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt und Landtagsfraktionschef Florian Streibl gehandelt, als Vize-Ministerpräsident Umweltminister Thorsten Glauber oder Kultusministerin Anna Stolz.

Digitalminister Fabian Mehring wiederum galt zuletzt als potenzieller Nachfolger sowohl für den Bundes- als auch für den Landesvorsitz. Spekuliert wurde zudem, ob es hier künftig eine Doppelspitze geben könnte - mit Mehring und jemandem aus den Reihen der Landrätinnen und Landräte. Als Kandidatin galt hier Aiwangers Lebensgefährtin, die Regensburger Landrätin Tanja Schweiger./ctt/had/DP/he