MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel macht sich Sorgen um den Zustand seiner Partei. "So ein Führungsvakuum hat es in der SPD noch nie gegeben", sagte der ehemalige Vizekanzler und Bundesaußenminister der "Süddeutschen Zeitung".

Dass man Parteichef Lars Klingbeil in einer ohnehin schwierigen Lage den Boden unter den Füßen wegziehen wolle, zeige nicht nur einen Mangel an innerparteilicher Solidarität, sondern würde auch die Bundesregierung weiter destabilisieren, kritisierte Gabriel. "Das finde ich unverantwortlich, denn Deutschland ist in der vielleicht schwierigsten Phase seiner jüngeren Geschichte."

Die SPD will Mitte Januar in Bremen ihre Parteispitze komplett neu wählen, nachdem Klingbeils Co-Vorsitzende Bärbel Bas im Oktober ihren Rückzug verkündet hatte. Ob Klingbeil erneut für den Vorsitz antritt, hat er bislang offen gelassen.

Der frühere Arbeitsminister Hubertus Heil hat vor gut einer Woche als erster Kandidat offiziell seinen Hut in den Ring geworfen. Unklar ist weiterhin, ob auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig für die Parteispitze kandidieren wird - und ob als mögliche alleinige Vorsitzende oder in einer Doppelspitze.

Gabriel: Personalwechsel machen ohne Politikwechsel keinen Sinn

An Heil ließ Gabriel kein gutes Haar. Heil gehöre "zu den Hauptverantwortlichen für die Misere der SPD", sagte er der "SZ". Dennoch habe er gute Chancen, "weil alle anderen lieber in Deckung bleiben". Gabriel betonte: "Es braucht einen Politikwechsel, sonst machen Personalwechsel keinen Sinn."

Angesichts der Erfolge der AfD forderte Gabriel, dass sich die SPD dringend um eine bessere Bildungspolitik und die Alltagsprobleme der Menschen kümmern müsse. "Eigentlich muss die SPD mal ein Jahr lang überall in Deutschland Konferenzen machen, mit Lehrern, Schülern, Wissenschaftlern, Arbeitgebern, Gewerkschaften, und die Frage stellen, was ist eigentlich los im Bildungssystem und was müssen wir ändern", schlug der 67-Jährige vor./trs/DP/zb