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Mit Hebel auf steigende oder fallende Kurse setzen: Hier finden Sie Turbo-Optionsscheine Open-End auf die derzeit beliebtesten Basiswerte.





Um Ihnen die Suche und Auswahl passender Turbo-Optionsscheine zu erleichtern, finden Sie hier eine Zusammenstellung der derzeit beliebtesten Basiswerte. Turbo-Optionsscheine Open-End verfügen über einen Hebel und reagieren überproportional auf Kursbewegungen des Basiswerts; Chancen wie Verlustrisiken sind entsprechend erhöht. Sie haben keine feste Laufzeit, enthalten aber eine Knock-out-Barriere: Berührt oder durchbricht der Basiswert diese Barriere, verfällt das Produkt sofort und (nahezu) wertlos – der Totalverlust des eingesetzten Kapitals tritt unmittelbar ein. Dargestellt wird je ein Turbo-Optionsschein Open-End pro Basiswert.





Erhöhtes Verlustrisiko: Wegen der Hebelwirkung besteht bei Hebelprodukten, wie z.B. bei den hierin genannten Turbo-Optionsscheinen und Mini Futures, ein erhöhtes Verlustrisiko (Totalverlustrisiko).

Top 10 Turbo-Optionsscheine Open-End

WKN Basiswert Typ Hebel Knock-Out Barriere VE9XDA DAX® Call 1,66 9.989,9797 EUR BE49TJ Gold (Troy Ounce) Put 767,81 3.627,77 USD VN6ERJ Nasdaq-100 Index® Call 1,42 7.690,158 USD BE4ZWU Anthropic PBC Put 53,36 94,28 USD VJ84S7 Take-Two Interactive Software Inc. Call 1,92 103,82 USD VV74SE Advanced Micro Devices Inc. Call 1,12 50,00 USD BE491A Brent Crude Oil Future Put 121,31 92,21 USD VV74EA S&P 500® Index Call 1,68 2.880,0645 USD BE4ZXT Rheinmetall AG Put 88,09 717,18 EUR BE481L Micron Technology Inc. Put 13,99 668,33 USD

Stand: 23.11.2026 10:34 Uhr; Hinweise: ·

Wichtiger Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt

Expertenwebinar mit Stephan Feuerstein und Ingmar Königshofen, jeden Mittwoch ab 17:30 Uhr. Jetzt anmelden

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