BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Chefin Franziska Brantner kritisiert CSU-Chef Markus Söder wegen dessen Vorstoß zum Ausgleich der kalten Progression. Brantner sagte vor Beratungen des Grünen-Vorstands in Berlin, Söder habe im Koalitionsausschuss einen Haushalt mit beschlossen und stelle diesen dann nicht einmal eine Woche später öffentlich infrage.

"Man fragt sich, ob Politik für ihn eigentlich wirklich nur noch Inszenierung ist, ob Politik nur noch Ego-Show ist für Herrn Söder und ob er gar keine Verantwortung mehr für dieses Land sieht und diese Regierung." Dies sei "wirklich irre", sagte sie. Söder spiele mit der Regierung, das sei unverantwortlich.

Der bayerische Ministerpräsident hatte sich dafür ausgesprochen, die Steuermehrbelastung durch die kalte Progression auch im kommenden Jahr für alle auszugleichen. Sein Bundesland würde die Kosten auch mittragen, sagte der CSU-Chef der "Bild am Sonntag".

Die Grünen sind in mehreren Bundesländern an der Regierung beteiligt - unter anderem in Nordrhein-Westfalen. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) machte deutlich, dass er einen Ausgleich der kalten Progression zwar für wünschenswert, aber nicht machbar hält.

Kalte Progression ist eine versteckte steuerliche Mehrbelastung. Sie entsteht, wenn das Einkommen nominal steigt und man deshalb mehr Steuern zahlen muss, sich aber wegen inflationsbedingt steigender Preise aber nicht mehr leisten kann. Ein vollständiger Ausgleich dieses Phänomens im Jahr 2027 würde Bund, Länder und Kommunen zusammen rund 4,2 Milliarden Euro kosten./hoe/DP/zb