#Nvidia verdoppelt Gewinn und Umsatz, #Anthropic legt einen erfolgreichen Börsengang hin und macht gleich mit dem ersten Kurs einen Riesensatz nach oben: trotzdem geraten die #Tech-Aktien schon kurz danach in einen heftigen Abwärtsstrudel und werden deutlich unter den Höchstständen gehandelt. Gleichzeitig prognostizieren die Analysten für das nächste Jahr Gewinne bei den #KI-Firmen, die sich mittlerweile fast schon zum Spottpreis einkaufen lassen. Verkehrte Welt? Oder glaubt die Börse den Analysten im Moment ganz einfach nicht? Friedhelm Tilgen schaut mit Matthias Hüppe von der #HSBC und Holger Graf von goldgraf.de hinter die Kulissen der Börse und diskutiert, wie groß der Einfluss von Marktpsychologie und Zinserwartungen derzeit ist.



► Weitere Chartanalysen unter https://www.hsbc-zertifikate.de/home/dailytrading.html

► Weitere Infos: https://www.hsbc-zertifikate.de/home

► Lesen Sie bitte die Werbe- und Lizenzhinweise unter https://www.hsbc-zertifikate.de/home/werbehinweise.html und https://www.hsbc-zertifikate.de/home/lizenzhinweise.html

► Kennen Sie schon unseren Instagram-Account? https://www.instagram.com/hsbc_de/?hl=en