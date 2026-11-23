HAMBURG/BREMEN/KIEL/SCHWERIN/CUXHAVEN (dpa-AFX) - Die IG Metall Küste will in den laufenden Tarifverhandlungen in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Gewerkschaft rief für Montag in Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern 23.000 Beschäftigte in 19 Betrieben zur ganztägigen Arbeitsniederlegung auf. In einigen Unternehmen sollten die Warnstreiks schon am Sonntagabend mit Start der Nachtschichten beginnen. Die Arbeitgeber kritisierten die Aktionen als "unverantwortlich und unverhältnismäßig".

Forderungen liegen weit auseinander

Die Tarifverhandlungen für rund 130.000 Beschäftigte der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie hatten am 8. Oktober in Hamburg begonnen. Bislang ist es in Norddeutschland wie auch in den anderen Tarifgebieten nach drei Verhandlungsrunden nicht zu einer Einigung gekommen. Einen Termin für eine vierte Verhandlungsrunde gibt es im Norden noch nicht.

Die IG Metall fordert bei einer einjährigen Laufzeit fünf Prozent mehr Geld für die Beschäftigten. Gesamtmetall bietet eine Einmalzahlung, die aber unter bestimmten Bedingungen ausgesetzt werden kann, sowie 1,3 Prozent mehr Geld zum Juli 2028. Die Laufzeit soll nach Vorstellung der Arbeitgeber 26 Monate betragen. Im Norden verhandelt Nordmetall mit dem Bezirk Küste./hr/DP/he