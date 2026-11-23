IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Leggett Dynamics beschleunigt Wachstum in Indien durch Auftrag für pneumatisches Massagesystem

CHENNAI, IN / ACCESS Newswire / 23. November 2026 / Leggett Dynamics hat einen bedeutenden Auftrag im Bereich pneumatischer Massagesysteme von einem führenden OEM auf dem indischen Markt erhalten und damit seine Wachstumsstrategie bestätigt, die Innovation, Schnelligkeit und Mehrwert in einer der am schnellsten wachsenden Automobilregionen vereint.

Sich wandelnde Erwartungen in einem wachstumsstarken Markt

Während Indiens Automobilmarkt wächst und sich in Richtung größerer Fahrzeugsegmente mit höherer Ausstattungsdichte verlagert, entwickeln sich auch die Erwartungen der Verbraucher entsprechend weiter. Komfort und Wohlbefinden werden zu wichtigen Unterscheidungsmerkmalen, da die Verbraucher das Fahrzeug als personalisierten, vielseitig nutzbaren Raum und sogar als Rückzugsort inmitten des hektischen Pendleralltags und des täglichen Lebens betrachten.

Leggett Dynamics reagierte auf diese Veränderungen, indem es bewährte pneumatische Komforttechnologie mit regionalem Engineering, lokalisierter Produktion und einer Local-for-Local-Lieferstrategie kombinierte. Das Ergebnis: eine schnellere Entwicklung und eine auf die spezifischen Anforderungen des Marktes zugeschnittene, kosteneffiziente Lösung.

In Indien wird Komfort zunehmend zu einem ausschlaggebenden Kriterium bei der Fahrzeugwahl. Der Auftragserfolg von Leggett Dynamics im Bereich der Pneumatik zeigt, wie wir Indiens Automobilherstellern helfen, Innovationen schneller, zu angemessenen Kosten und ohne Kompromisse auf den Markt zu bringen, sagte Jaiprakash Ramani, Managing Director von Leggett Dynamics India.

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Komfort als Wettbewerbsvorteil

Das pneumatische Massagesystem von Leggett Dynamics nutzt sequenziell gesteuerte Luftkammern, deren Anordnung dem Verlauf der Körpermuskulatur folgt und so eine gezielte, einstellbare Unterstützung im oberen und unteren Rückenbereich bietet. Das System ermöglicht es Automobilherstellern, ihre Fahrzeuge durch menschenzentrierte Komforterlebnisse im Innenraum von der Konkurrenz abzuheben.

Dieses Programm knüpft an einen früheren Geschäftsabschluss aus dem Jahr 2026 für das Mid-Class-Massagesystem (MCM) mit einem weiteren führenden indischen OEM an. Als Form der pneumatischen Massage basiert das MCM auf einem einzigartigen Design, das Kosten und Komplexität reduziert und so eine hochwertige pneumatische Massage für Fahrzeuge des Massenmarktes skalierbar macht. Das MCM wurde als Gewinner des Gasgoo Award 2026 und als Finalist des Automotive News PACE Award 2026 ausgezeichnet.

Über Leggett Dynamics

Leggett Dynamics ist die Marke, unter der die Automobilsparten von Leggett & Platt, Incorporated firmieren. Unter der Marke Leggett Dynamics liefern diese Sparten eMotion- und Komfortlösungen für Fahrzeugsitze, Heckklappen, Türen, Schiebedächer und mehr. Die Geschäftsbereiche von Leggett Dynamics sind weltweit tätig und verfügen über 28 Standorte in 12 Ländern mit mehr als 6.200 Mitarbeitern, wobei Detroit, Nürnberg und Shanghai wichtige Standorte sind. Als strategischer Partner von mehr als 140 Kunden weltweit bietet Leggett Dynamics eine Comfort Systems Platform (Massage, Lendenwirbelstütze, Seitenpolster und Federung), eine Motion Systems Platform (Motoren, Aktuatoren und Kabel), eine Software & Integration Platform sowie Innovationsdienstleistungen, darunter die gemeinsame Entwicklung fortschrittlicher technischer Lösungen und Ergonomiestudien. Leggett Dynamics ist eine Marke von Leggett & Platt, Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Somnigroup International Inc. (NYSE:SGI) und einem Hersteller von Produkten für den Wohn-, Industrie- und Möbelbereich, der seit über 140 Jahren Komfortlösungen für die Orte entwickelt, an denen Menschen schlafen, arbeiten, leben und sich bewegen.

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Liwen Tao

Manager of AP Branding, Marketing & Communications

Leggett Dynamics

E-Mail: liwen.tao@cn.leggett.com

Allison Vincent

Director of Global Branding, Marketing & Communications

Leggett Dynamics

E-Mail: allison.vincent@leggett.com

Telefon: +1 313.847.6331

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Quelle: Leggett Dynamics

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