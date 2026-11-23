IRW-PRESS: Graycliff Exploration Limited: Graycliff gibt Updates zu den Fortschritten auf seinem Goldprojekt Shakespeare

Vancouver, BC. / 23. November 2026 / IRW-Press / Graycliff Exploration Limited (Graycliff oder das Unternehmen) (CSE: GRAY) (OTCQB: GRYCF) (FWB: GE0) freut sich, über die aktuellen Fortschritte im Rahmen seines Bohrprogramms 2026 auf seinem zu 100 Prozent unternehmenseigenen Goldprojekt Shakespeare zu berichten. Shakespeare befindet sich weniger als 100 Kilometer westlich von Sudbury in Ontario.

Wir haben im Jahr 2026 bislang Bohrungen über 1.580 Meter absolviert , die Bohrkerne protokolliert und geteilt sowie Proben aus allen potenziell mineralisierten Abschnitten der elf bislang in diesem Jahr niedergebrachten Bohrlöcher entnommen. Wir haben die Analyseergebnisse aus den ersten fünf Bohrlöchern erhalten, die am 5. November 2026 veröffentlicht wurden. In vier dieser fünf Bohrlöcher wurde sichtbares Gold (VG) festgestellt. Zusätzliche Einzelheiten zu diesen Bohrlöchern entnehmen Sie bitte der aktualisierten Präsentation von Graycliff, die auf der Unternehmenswebsite unter Präsentation abgerufen werden kann. Die Proben aus den verbleibenden sechs Bohrlöchern befinden sich entweder zur Analyse im Labor oder auf dem Weg ins Labor zur Analyse.

Der Erhalt der Ergebnisse aus den ersten fünf Bohrlöchern nahm länger in Anspruch als erwartet. Branchenweite Rückstände in den Analyselaboren und Verzögerungen in unserem ursprünglich beauftragten Labor verlängerten die Bearbeitungszeiten. Die Übermittlung der Proben an unser derzeitiges Labor führte zu weiteren Verzögerungen. Die Proben werden nun bei ActLabs verarbeitet, und wir rechnen damit, die Ergebnisse der restlichen sechs Bohrlöcher bei Eingang zu veröffentlichen.

Mitglieder der Geschäftsleitung trafen sich vergangene Woche in Toronto, um die detaillierten Ergebnisse und Querschnitte aller 75 bislang niedergebrachten Bohrlöcher, die zusammengenommen 14.550 Meter umfassen, zu prüfen. Es sollte angemerkt werden, dass in 40 % dieser Bohrlöcher sichtbares Gold festgestellt wurde. Die Geschäftsleitung erörterte ihre Explorations- und Erschließungspläne für 2027.

Unsere Bohrungen konzentrierten sich bisher und werden sich auch weiterhin darauf konzentrieren, die genaue Lage und den Goldgehalt der mineralisierten Zone im Bereich nahe und unterhalb des historischen Miller-Schachts zu bestimmen und die Sicherheit dieser Erkenntnisse zu erhöhen, so James Macintosh, Chairman und CEO von Graycliff.

Das Unternehmen möchte potenzielle US-Investoren daran erinnern, dass es Anfang des Jahres das Uplisting seiner Aktien an den OTCQB Venture Market (OTCQB: GRYCF) erwirkt hatte, um im Einklang mit seinem Bestreben, den Aktionärswert zu steigern, seine Sichtbarkeit am Markt zu verbessern und hohe Standards der Unternehmensführung aufrechtzuerhalten. Da Graycliff über die Zulassung zur Depository Trust Company verfügt, sind Stammaktien von Graycliff, die an den US-Kapitalmärkten gekauft werden, für das elektronische Clearing und die elektronische Abrechnung in den Vereinigten Staaten zugelassen, was die Liquidität und den Zugang für US-Investoren verbessert.

Qualifizierte Person

Bruce Durham, P.Geo., ist eine qualifizierte Person im Sinne der kanadischen regulatorischen Richtlinien gemäß NI 43-101. Er ist ein Direktor des Unternehmens und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen gelesen und freigegeben.

Über Graycliff Exploration Limited

Graycliff Exploration ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf sein aussichtsreiches 1.366 Hektar großes Konzessionsgebiet gerichtet ist, das sich rund 88 km westlich von Sudbury im rohstoffreichen Kanadischen Schild befindet. Das Projekt Shakespeare des Unternehmens besteht aus einer staatlichen patentierten Pacht (Crown Patented Lease), zwei staatlichen Pachten (Crown Lease) und 82 Claims auf einem Konzessionsgebiet, das die historische Goldmine Shakespeare umfasst. Die Mine war von 1903 bis 1907 in Betrieb. Graycliff hat bislang Bohrungen über mehr als 14.550 Meter niedergebracht und dabei eine sichtbare Goldmineralisierung und Abschnitte mit bedeutenden Goldwerten in zahlreichen Bohrlöchern durchteuft. Mehr erfahren können Sie auf der Website des Unternehmens unter https://graycliffexploration.com.

Im Namen des Board of Directors,

James Macintosh, Chairman und CEO

jm@graycliffexploration.com (416) 271-8300

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen), einschließlich Aussagen zu den Explorationszielen des Unternehmens, zum Fortschritt des Goldprojekts Shakespeare und zum erwarteten Beitrag seines neuen Direktors. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Risiken zählen Explorations- und Erschließungsrisiken, Schwankungen der Rohstoffpreise, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, der Erhalt erforderlicher Genehmigungen und Zulassungen sowie allgemeine Wirtschafts- und Marktbedingungen. Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister haben diese Pressemitteilung geprüft und übernehmen keine Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit.

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