IRW-PRESS: Intrepid Metals Corp.: Intrepid Metals informiert über aktuelle Aktivitäten bei Corral und beglückwünscht Ivanhoe Electric zu seiner Entdeckung auf dem benachbarten Projekt Gleeson

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 20. November 2026 / IRW-Press / Intrepid Metals Corp. (TSXV:INTR) (OTCQB:IMTCF) (Intrepid oder das Unternehmen) freut sich, über den aktuellen Stand seines laufenden 10.000 Meter umfassenden Bohrprogramms und die integrierten Explorationsaktivitäten auf dem Kupferprojekt Corral (Corral oder das Projekt) in Cochise County (Arizona) zu berichten. Bislang wurden mehr als 3.100 Bohrmeter in sieben Step-out-Bohrlöchern niedergebracht und die geophysikalische Vermessung des Unternehmens steht kurz vor Abschluss, welche die bevorstehende Erprobung von Zielen für tiefere Karbonatverdrängungslagerstätten (CRD) und porphyrische Kupfervorkommen unterstützen soll. Die kürzlich von Ivanhoe Electric Inc. (Ivanhoe Electric) vermeldete Kupfer-Gold-Entdeckung auf seinem Kupferprojekt Gleeson (Gleeson), das unmittelbar westlich an Corral grenzt, unterstreicht das Explorationspotenzial des Distrikts weiter (siehe Pressemitteilung von Ivanhoe Electric vom 19. November 2026)1, 2.

Das Team von Intrepid macht weiterhin stetige Fortschritte bei Corral, wobei mittlerweile mehr als 3.100 Meter in 7 Step-out-Bohrlöchern in den Zonen Holliday und Ringo niedergebracht wurden, so Matt Lennox-King, Chairman und Interims-CEO von Intrepid. Die umfassende IP- und MT-Vermessung steht kurz vor dem Abschluss und wird für die Ermittlung von Zielen für die restlichen rund 7.000 Meter des Bohrprogramms bei Corral von entscheidender Bedeutung sein. Im weiteren Verlauf des Programms werden wir zum ersten Mal neue tiefere CRD-Ziele und porphyrische Kupferziele erproben.

Wir möchten auch unserem Nachbarn, Ivanhoe Electric, zu seiner gestern bekannt gegebenen Kupfer-Gold-Entdeckung bei Gleeson gratulieren, die wir als bahnbrechenden Meilenstein für den gesamten Distrikt betrachten, fügte Herr Lennox-King hinzu. Die Entdeckung bei Gleeson liegt nur etwa 150 Meter westlich unserer Projektgrenze und weist angeblich große Ähnlichkeiten hinsichtlich der Kupfer- und Goldgehalte, des Wirtsgesteins und des geologischen Milieus zu unseren Zonen Holliday, Earp, Ringo und Clanton auf. Unser Porphyrziel Curly (Einzelheiten zum Zielgebiet Curly entnehmen Sie bitte Intrepids Pressemitteilung vom 14. Juli 2026 mit dem Titel Intrepid Metals Identifies New Porphyry Target at Corral Copper) befindet sich unmittelbar östlich der Entdeckungsbohrlöcher von Ivanhoe Electric bei Gleeson und wir freuen uns darauf, im Rahmen des aktuellen Programms Bohrungen bei Curly zu absolvieren.

Highlights der Exploration:

· Bohrungen: Rund 3.100 Meter an Step-out-Bohrungen wurden in den Zonen Holliday und Ringo in 7 Bohrlöchern niedergebracht, die auf Erweiterungen der zuvor erbohrten hochgradigen Kupfer-Gold-Mineralisierung abzielten.

· Geophysikalische Vermessung: Die Vermessung mittels induzierter Polarisation (IP) und Magnetotellurik (MT), die Mitte September aufgenommen wurde, steht kurz vor Abschluss. Die Vermessung deckt die nördlichen 75 % des Projektgebiets ab und ihre Ergebnisse werden für die Ermittlung von Zielen für den Rest des Programms von entscheidender Bedeutung sein.

· Oberflächenarbeiten definieren neue Zielgebiete: Die laufende geologische Kartierung, Gesteins- und Bodenprobenahme sowie Analyse von Kluftfüllmaterial mittels eines tragbaren Röntgenfluoreszenzgeräts (pXRF) haben zur Definition und Weiterentwicklung von neuen Schlüsselzielgebieten beigetragen, einschließlich Curly, Kate und Mattie, die allesamt vorrangige Bereiche für die Bohrungen darstellen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86714/IntrepidMetals_20-11-2026_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Standort der Bohrungen von Ivanhoe Electric bei Gleeson im Verhältnis zu den mineralisierten Zonen und Explorationsgebieten bei Corral.

Das Projekt Gleeson von Ivanhoe Electric liegt im Distrikt Courtland-Gleeson bzw. dem Bergbaurevier Turquoise. Im Projekt Gleeson wurde, wie Ivanhoe Electric am 19. November 2026 bekannt gab1, eine neue Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung ermittelt. Die qualifizierte Person von Intrepid war nicht in der Lage, die Informationen zur neu identifizierten Mineralisierung von Ivanhoe Electric zu verifizieren und eine Mineralisierung in benachbarten und/oder nahegelegenen Konzessionsgebieten lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf eine Mineralisierung auf dem Kupferkonzessionsgebiet Corral von Intrepid Metals zu. Verweise auf eine Mineralisierung in benachbarten und/oder nahegelegenen Konzessionsgebieten dienen lediglich als regionaler geologischer Kontext und sind nicht zwangsläufig ein Hinweis auf die Gehalte oder Tonnagen auf dem Kupferprojekt Corral.

Bedeutung der Entdeckung bei Gleeson

Das Projekt Gleeson von Ivanhoe Electric grenzt unmittelbar im Westen an das Kupferprojekt Corral von Intrepid an1, 2. Die neu angekündigte Entdeckung liegt etwa 150 Meter westlich der Westgrenze des Konzessionsgebiets von Intrepid und des neu erschlossenen Porphyrzielgebiet Curly. Laut Beschreibung von Ivanhoe Electric besteht die Entdeckung aus einer brekziengebundenen Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung und einem tieferen Bereich mit einer intrusionsgebundenen Mineralisierung sowie einer Skarn- und Karbonatverdrängungsmineralisierung1. Das Vorkommen einer intrusionsgebundenen Mineralisierung und einer Karbonatverdrängungsmineralisierung bei Gleeson bietet eine relevante geologische Gegenüberstellung mit den Kupfer-Gold-Zonen, die Intrepid bei Corral abgegrenzt hat1, 2.

In seiner Pressemitteilung vom 19. November 2026 bezeichnete Ivanhoe Electric Gleeson als sein Explorationsprojekt von höchster Priorität und beschrieb zwei eigenständige mineralisierte Bereiche: ein oberes brekziengebundenes Kupfer-Gold-Silber-System und einen tieferen Bereich mit einer intrusionsgebundenen Mineralisierung sowie einer Skarn- und Karbonatverdrängungsmineralisierung3. Ivanhoe Electric berichtete, dass die Mineralisierung in mehrere Richtungen offen ist, und hob das Potenzial für mehrere Mineralisierungszentren innerhalb seines Konzessionsgebiets hervor, wobei es einen Vergleich zu Mineralisierungsarten im historischen Bisbee Mining District anstellte3. Das Unternehmen hat die von Ivanhoe Electric veröffentlichten technischen Informationen nicht unabhängig verifiziert und übernimmt keine Gewähr für ihre Richtigkeit. Diese Entwicklungen bieten einen zusätzlichen regionalen Kontext für die laufende Exploration tieferer CRD- und Porphyrziele durch Intrepid bei Corral, einschließlich des nahegelegenen Porphyrziels Curly2.

Das Unternehmen gibt zu bedenken, dass Entdeckungen auf benachbarten Konzessionsgebieten (d. h. Ivanhoe Electrics Entdeckung bei Gleeson) nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer ähnlichen Mineralisierung bei Corral hinweisen.

Technische Informationen

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Daniel MacNeil, P.Geo., erstellt oder von ihm genehmigt. Herr MacNeil ist technischer Berater des Unternehmens und eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Technische Offenlegungen

1 Das Projekt Gleeson von Ivanhoe Electric liegt im Distrikt Courtland-Gleeson bzw. dem Bergbaurevier Turquoise und grenzt direkt (westlich) an das Kupferprojekt Corral von Intrepid Metals an. Im Projekt Gleeson wurde, wie Ivanhoe Electric am 19. November 2026 bekannt gab, eine Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung ermittelt. Die qualifizierte Person von Intrepid war nicht in der Lage, die Informationen zur neu identifizierten Mineralisierung von Ivanhoe Electric zu verifizieren und eine Mineralisierung in benachbarten und/oder nahegelegenen Konzessionsgebieten lässt nicht unbedingt Rückschlüsse auf eine Mineralisierung auf dem Kupferkonzessionsgebiet Corral von Intrepid Metals zu.

2 Verweise auf eine Mineralisierung in benachbarten und/oder nahegelegenen Konzessionsgebieten dienen lediglich als regionaler geologischer Kontext und sind nicht zwangsläufig ein Hinweis auf die Gehalte oder Tonnagen auf dem Kupferprojekt Corral.

3 Pressemitteilung von Ivanhoe Electric vom 19. November https://ivanhoeelectric.com/news/ivanhoe-electric-discovers-breccia-and-carbonate-hosted-copper-gold-silver-mineralization-at-its-gleeson-project-in-southeastern/

Über Intrepid Metals Corp.

Intrepid Metals Corp. konzentriert sich auf die Exploration hochgradiger essenzieller Metalle, darunter Kupfer, Gold, Silber und Zink, in etablierten Bergbaujurisdiktionen im Südosten von Arizona (USA). Das Portfolio des Unternehmens wird durch das Kupferkonzessionsgebiet Corral getragen, ein System im fortgeschrittenen Explorationsstadium in Distriktgröße mit umfangreichen Bohrungen und bedeutenden Ergebnissen in geringer Tiefe, ergänzt durch die Konzessionsgebiete Tombstone South und Mesa Well.

Teck Resources Limited erwarb Ende 2025 eine Kapitalbeteiligung an Intrepid. Intrepid wird von einem erfahrenen technischen Team und einem Managementteam geleitet, das über eine starke Erfolgsbilanz bei der Weiterentwicklung und Genehmigung von Projekten in ganz Nordamerika verfügt. Das Unternehmen notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol INTR und am OTCQB Venture Market unter dem Symbol IMTCF. Weitere Informationen finden Sie unter www.intrepidmetals.com.

INTREPID METALS CORP.

Im Namen des Unternehmens

Matthew Lennox-King

Chairman & Interims-CEO

Für weitere Informationen zu dieser Pressemitteilung wenden Sie sich bitte an:

Matthew Lennox-King, Chairman & Interims-CEO

Evelyn Cox, VP Corporate Development

604-506-0552

invest@intrepidmetals.com

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Umfang, den Zeitrahmen und den Abschluss des laufenden 10.000 Meter umfassenden Bohrprogramms des Unternehmens im Kupferprojekt Corral; den Abschluss der IP- und MT-Vermessung und die Verwendung ihrer Ergebnisse zur genaueren Eingrenzung von Bohrzielen; die geplante Erprobung tieferer CRD- und porphyrischer Kupferzielgebiete anhand von Bohrungen, einschließlich des Porphyrzielgebiets Curly; die laufende Oberflächenexploration sowie die Ermittlung und den Ausbau zusätzlicher Ziele; das Explorationspotenzial des Kupferprojekts Corral; und die mögliche Bedeutung der Entdeckung auf dem benachbarten Projekt Gleeson für die geologische Auslegung des Unternehmens, die Explorationsaktivitäten sowie etwaige Vergleiche, die zwischen einer Mineralisierung auf benachbarten Konzessionsgebieten und den eigenen Konzessionsgebieten des Unternehmens gezogen werden.

In bestimmten Fällen lassen sich zukunftsgerichtete Informationen anhand von Begriffen wie plant, erwartet, budgetiert, vorgesehen, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, geht davon aus oder glaubt oder durch Varianten solcher Wörter und Ausdrücke erkennen oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten oder würden, die auf zukünftige Ergebnisse hindeuten, sowie für sonstige Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen, Absichten oder Aussagen über zukünftige Ereignisse oder Leistungen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, die unter anderem Folgendes betreffen: die Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzmittel zur Fortführung des operativen Betriebs zu beschaffen; die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten; Rohstoffpreise; den Zeitpunkt und die Höhe künftiger Explorations- und Erschließungsausgaben; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Materialien; den Erhalt und die Einhaltung erforderlicher behördlicher Zulassungen und Genehmigungen; die Einschätzung des Versicherungsschutzes sowie Annahmen in Bezug auf Währungsschwankungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche bezüglich Eigentumsrechten und andere ähnliche Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen auf der Basis der ihm derzeit vorliegenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als unrichtig erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten verbunden sind, einschließlich Risiken hinsichtlich des Zugangs zu Infrastruktur, Risiken im Zusammenhang mit der Nichtbeschaffung von Finanzmitteln, Risiken im Zusammenhang mit Schwankungen der Rohstoffpreise, Risiken im Zusammenhang mit unerwarteten geologischen oder strukturellen Formationen und Eigenschaften, Risiken im Zusammenhang mit der aktuellen globalen Finanzlage sowie die Auswirkungen einer möglichen zukünftigen globalen Pandemie auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, Betriebsrisiken, die mit der Durchführung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten verbunden sind, einschließlich des Risikos von Unfällen, Arbeitskonflikten und Einstürzen, regulatorische Risiken, einschließlich des Risikos, dass Genehmigungen nicht rechtzeitig oder gar nicht erteilt werden, Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken, Risiken im Zusammenhang mit Streitigkeiten über Eigentumsrechte und Beteiligungen, Umweltrisiken sowie die zusätzlichen Risiken, die im Abschnitt Risikofaktoren der Berichte und Einreichungen des Unternehmens bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden aufgeführt sind.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulation Services Provider (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) haben diese Pressemitteilung geprüft oder übernehmen die Verantwortung für deren Angemessenheit oder Richtigkeit.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86714

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86714&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA46123W2031

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.