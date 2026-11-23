IRW-PRESS: Metalite Resources Inc.: Metalite erweitert das Launay-Projekt entlang der Macamic-Störung und etabliert den Macamic-Authier-Block als drittes Schwerpunktgebiet der Goldexploration

Kartierte Abschnitte der Macamic-Störung erreichen insgesamt rund 30 km; Drei vielversprechende Explorationsblöcke innerhalb des Launay-Projekts

TORONTO, ON, 20. November 2026 / IRW-Press / Metalite Resources Inc. (CSE: METL) (OTC: JNCCF) (FSE: D680) ("Metalite" oder die "Gesellschaft") gibt mit Freude bekannt, dass sie im Gebiet Launay in Québec zusätzliche Mineral-Claims erworben hat und damit ihre Explorationsflächen im Nordwesten entlang der Macamic-Störung erweitert. Die Erweiterung umfasst 59 neue Claims und AnträgeEinschließlich 19 Anträgen auf Mineral-Claims, die noch von Québecs Ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) geprüft und genehmigt werden müssen.

mit einer Gesamtfläche von rund 3.352 Hektar und stärkt die Position der Gesellschaft im Macamic-Authier-Block, einem von drei vorrangigen Goldexplorationsgebieten, die Metalite in Launay weiterentwickelt.

Die Erweiterung folgt auf das Explorationsprogramm von Metalite im Herbst 2026 und die laufende Zusammenstellung historischer Daten. Dabei wurden strukturelle Trends, geologische Kontakte und vorläufige Hinweise identifiziert, die weitere Untersuchungen entlang des nordwestlichen Korridors rechtfertigen.

Unsere Arbeiten in diesem Herbst haben uns eine deutlich bessere Grundlage dafür gegeben, Launay zu erweitern und die nächsten Explorationsschwerpunkte festzulegen, erklärte Alex Storcheus, Executive Chairman von Metalite. Macamic-Authier vereint einen bedeutenden Abschnitt des Störungskorridors, ein historisches Silber-Blei-Vorkommen und einen umfangreichen Bestand an Explorationsdaten, den wir nun als zusammenhängendes Paket auswerten können. Zusammen mit den Blöcken Chauvignet und Lyndhurst stehen uns damit drei eigenständige Gebiete zur Verfügung, in denen wir unsere geologischen Konzepte überprüfen und die nächste Generation von Explorationszielen entwickeln können.

Drei Blöcke - ein gemeinsamer geologischer Rahmen

Metalite hat seine Explorationsaktivitäten in Launay in drei Blöcke gegliedert. Deren derzeit kartierte Umrisse umfassen zusammen rund 14.000 Hektar. Die einzelnen Flächen und wichtigsten Merkmale sind:

· Chauvignet-Block (~5.015 ha). Dieser zentrale Explorationsblock umfasst die bedeutende Trojan-Zone, für die bislang 105 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von rund 21.826 Metern dokumentiert wurden. Auf der Grundlage der von der Gesellschaft zusammengestellten SIGÉOM-Daten; Zugriff auf den Hauptdatensatz im November 2026.

Die umfangreichen historischen Explorationsarbeiten bilden eine Grundlage, um das goldprospektive geologische Umfeld entlang des Macamic-Strukturkorridors zu verstehen und gescherte Vulkanite, Intrusionskontakte sowie Quarzgangsysteme im Gebiet zu untersuchen.

· Macamic-Authier-Block (~4.978 ha). Der Schwerpunkt der aktuellen Erweiterung im Nordwesten liegt im Gebiet Macamic-Authier und erstreckt sich in Richtung Taschereau. Die Attraktivität des Blocks ergibt sich aus der Lage am Macamic-Störungskorridor, dem historischen Silber-Blei-Vorkommen Chemin de Fer-Sud, einem umfangreichen Archiv geologischer und geophysikalischer Arbeiten sowie guter Straßenanbindung und einer nahe gelegenen Eisenbahnlinie. Für Teile des kartierten Blocks steht die Genehmigung der Claim-Anträge noch aus.

· Lyndhurst-Block (~3.933 ha). Der südöstliche Block umfasst den Bereich, in dem sich die Strukturkorridore Lyndhurst und Macamic nach der geologischen Interpretation kreuzen. Dieser Bereich ist für die Untersuchung der Beziehungen zwischen Störungen, vulkanischen Kontakten und Alteration von besonderem Interesse. Eine luftgestützte Magnetik- und VLF-EM-Messung des Vorgängerunternehmens aus dem Jahr 2021 erfasste das Lyndhurst-Messraster und liefert Daten für die strukturelle Interpretation und weitere Untersuchungen.

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Die GIS-Analyse von Metalite zur regionalen, in SIGÉOM kartierten Macamic-Störung weist innerhalb der Umrisse der drei Blöcke Störungsabschnitte mit einer Gesamtlänge von rund 29,9 Kilometern aus (auf der beigefügten Karte rot dargestellt): rund 7,9 km im Chauvignet-Block, 13,2 km im Macamic-Authier-Block und 8,9 km im Lyndhurst-Block. Das Launay-Projekt liegt im Abitibi-Grünsteingürtel. Vulkanische Gesteine, Intrusionskontakte und größere Deformationszonen bilden hier die geologische Grundlage der Explorationsstrategie der Gesellschaft. In der Region wurden zahlreiche historische Goldvorkommen in unmittelbarer Nähe von Störungen und Scherzonen, darunter der Macamic-Störung, erfasst. Die Macamic-Struktur ist ein regionaler, nordwestlich streichender Scherkorridor. Historische Arbeiten in Launay beschreiben Quarz-Karbonat-Turmalin-Gänge und Sulfidminerale in alterierten, gescherten Vulkaniten, die mit dem Störungssystem und seinen Nebenstrukturen in Zusammenhang stehen. Diese Beziehungen sprechen dafür, Deformation, Alteration und Gangbildung gemeinsam zu untersuchen, statt einzelne Anomalien isoliert zu betrachten.

Wie am 28. Oktober 2026 berichtet, kombinierte das integrierte Programm von Metalite Satellitenbilder, Radardaten, Geländeanalysen, historische geologische Informationen und Prospektionsarbeiten; ergänzt wurde es durch eine spezialisierte spektrale Untersuchung von TerraEye. Das Programm identifizierte mehrere Standorte für geologische Folgeuntersuchungen, darunter potenzielle Festgesteinsaufschlüsse, strukturelle und lithologische Kontaktbeziehungen sowie vorläufige spektrale Signaturen, die vor Ort überprüft werden müssen.

Diese Arbeiten und die fortlaufende Auswertung historischer Daten waren ausschlaggebend für die Entscheidung, die Explorationsflächen entlang der nordwestlichen Fortsetzung des Macamic-Strukturkorridors zu erweitern. Ziel ist es, vielversprechende geologische Zusammenhänge in einem schlüssigen Explorationsprogramm zu untersuchen und das Potenzial einer Kontinuität der Mineralisierung auf Distriktebene zu bewerten.

Macamic-Authier-Block: Historische Berichte werden in einer modernen Datensammlung zusammengeführt

Metalite hat 88 historische Berichte zu Explorations- und Bewertungsarbeiten identifiziert, ausgewertet und digitalisiert, deren kartierte Abdeckung sich mit dem Macamic-Authier-Block überschneidet. Die Sammlung enthält umfangreiche geophysikalische Informationen sowie geologische Kartierungen und Bohrdaten. Durch die Zusammenführung dieser Quellen in einer einheitlichen digitalen Datenbasis kann die Gesellschaft historische Messergebnisse mit kartierten Strukturen, Mineralvorkommen und der aktuellen Claim-Konfiguration vergleichen. Zu den vorläufigen Ergebnissen gehören:

· Bohrungen. Die Zusammenstellung erfasst 24 historische Bohrlöcher mit einer gesamten dokumentierten Bohrlänge von rund 3.606 Metern unmittelbar innerhalb des Macamic-Authier-Blocks Auf der Grundlage der von der Gesellschaft zusammengestellten SIGÉOM-Daten; Zugriff auf den Hauptdatensatz im November 2026.

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· Chemin de Fer-Sud: Ein historisches mineralisiertes Vorkommen. Ein Bericht aus dem Jahr 1962 https://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/EXAMINE/GM13947/GM13947.pdf

des in Québec tätigen Geologen Jean Dugas beschreibt drei wesentliche Quarzgänge in Chloritschiefer mit Pyrit sowie geringen Mengen Chalkopyrit und Bleiglanz; in einem der Gänge wurden außerdem Turmalin und Karbonat beobachtet. Für eine historische Probe aus einem der Gänge wurden Gehalte von 0,17 g/t Au, 77 g/t Ag, 0,12 % Cu und 1,15 % Pb angegeben (diese historischen Analyseergebnisse wurden von Fachleuten von Metalite nicht durch eigene Geländearbeiten bestätigt).

· Straßen- und Bahnanbindung. Der Block ist über Straßen im Gebiet Macamic-Authier-Taschereau gut erreichbar. Eine Eisenbahnlinie verläuft in nur wenigen Hundert Metern Entfernung von Teilen des Projekts.

· Öffentliche Flächen. Nach Schätzung von Metalite liegt rund die Hälfte der innerhalb des Blockumrisses erfassten Flächen auf öffentlichem Grund.

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Historische Bohrprotokolle und Vermessungsdaten werden digitalisiert, um zu ermitteln, welche Bereiche bereits untersucht wurden, wo Datenlücken bestehen und welche Anomalien eine erneute Untersuchung verdienen. Metalite führt außerdem historische geophysikalische und geochemische Daten zusammen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede gegenüber der Trojan-Zone und anderen Gebieten mit dokumentierter Goldmineralisierung zu bewerten Technischer Bericht über das Launay-Projekt gemäß NI 43-101 (2023) und Y. Labbé (1994), Évolution des failles de la sous-province de lAbitibi : exemple des discontinuités structurales de Lyndhurst et de Macamic, Québec, Dissertation, Université du Québec à Chicoutimi.

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Nächste Schritte

Metalite setzt die umfassende Zusammenstellung und Interpretation historischer geologischer, geophysikalischer und Bohrdaten für das gesamte Launay-Projekt fort. Diese Daten werden mit den Ergebnissen des Explorationsprogramms 2026 zusammengeführt, um aussichtsreiche Explorationsziele genauer abzugrenzen und zu priorisieren. Die laufenden Arbeiten dienen zugleich dazu, die Bohrgenehmigungsanträge der Gesellschaft fertigzustellen und die aussichtsreichsten Bereiche auf eine Prüfung durch Bohrungen vorzubereiten. Metalite arbeitet eng mit seinen geologischen und genehmigungsrechtlichen Beratern zusammen, um die erforderlichen technischen Unterlagen und behördlichen Einreichungen abzuschließen. Ziel ist es, die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, gezielte Bohrprogramme durchzuführen, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen und der Verfügbarkeit ausreichender Finanzierungsmittel.

Über Metalite Resources Inc.

Metalite Resources Inc. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Weiterentwicklung von Edelmetallprojekten konzentriert. Die Gesellschaft hält jeweils eine Beteiligung von 100 % am Silber-Antimon-Projekt Arthurs Seat in New South Wales, Australien, sowie am Goldprojekt Launay im Abitibi-Grünsteingürtel in Québec. Die Strategie der Gesellschaft besteht darin, durch die systematische Exploration und Weiterentwicklung aussichtsreicher Mineralprojekte langfristigen Mehrwert für ihre Aktionäre zu schaffen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Carey Galeschuk, P.Geo., einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Galeschuk ist Mitglied der Unternehmensleitung von Metalite und nicht unabhängig von der Gesellschaft.

Kontakt

Metalite Resources Inc.

Chris Hazelton, CEO

(647) 660-8718

info@metaliteresources.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Solche Informationen sind häufig an Formulierungen wie erwarten, beabsichtigen, planen, können, werden, Potenzial und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen Erwartungen hinsichtlich der Genehmigung und Verlängerung von Mineral-Claims und noch anhängigen Anträgen im Launay-Projekt; der Bedeutung und möglichen Kontinuität des Macamic-Störungskorridors, historischer Vorkommen, geophysikalischer Signaturen und der Explorationsbeobachtungen der Gesellschaft aus dem Jahr 2026; der Richtigkeit und Vollständigkeit historischer Bohr- und geologischer Datenzusammenstellungen; der Identifizierung und Priorisierung von Explorationszielen; der Vorbereitung und Genehmigung von Bohrgenehmigungsanträgen; sowie des Zeitpunkts, des Umfangs und der Ergebnisse geplanter Geländearbeiten, geophysikalischer Untersuchungen und möglicher Bohrungen.

Diese Aussagen beruhen auf den derzeitigen Annahmen der Geschäftsleitung hinsichtlich der Richtigkeit von Angaben zu Mineralrechten sowie technischen und historischen Daten, der Verfügbarkeit von Finanzierungsmitteln, Personal und Beratern sowie der Möglichkeit, die erforderlichen Genehmigungen, Zulassungen, Landzugangsrechte und geeigneten Betriebsbedingungen zu erhalten. Zu den Risiken zählen Verzögerungen oder Ablehnungen von Claim-Anträgen, Verlängerungen oder Bohrgenehmigungen; Unterschiede zwischen kartierten Blockumrissen und tatsächlich gewährten Claim-Flächen; Unsicherheiten in historischen Bohrloch-, Analyse-, geophysikalischen und geologischen Daten; die Möglichkeit, dass kartierte Störungen, historische Vorkommen oder Anomalien nicht bestätigt werden oder nicht zu wirtschaftlich gewinnbarer Mineralisierung führen; Umwelt-, Zugangs-, Konsultations-, Genehmigungs- und Betriebsrisiken; Finanzierungsbeschränkungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; sowie weitere Risiken, die in den öffentlichen Unterlagen der Gesellschaft auf SEDAR+ beschrieben sind.

Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Es besteht keine Gewähr, dass noch anhängige Mineralrechte oder Genehmigungen erteilt werden oder dass die geplanten Explorationsarbeiten durchgeführt werden bzw. günstige Ergebnisse liefern. Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen, die sich auf den Zeitpunkt dieser Mitteilung beziehen, kein unangemessenes Vertrauen entgegenbringen. Die Gesellschaft verpflichtet sich nur insoweit zur Aktualisierung solcher Informationen, wie dies nach geltendem Recht vorgeschrieben ist.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstige Regulierungsstelle hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

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