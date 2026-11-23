IRW-PRESS: Miningscout: Rohstoffstandort mit Ambitionen: Marokko will sich in globalen Lieferketten etablieren

Marokko will durch Expansion im Bergbau einen wichtigen Platz in den globalen Lieferketten besetzen. Die reiche Geologie des Landes, steigende Direktinvestitionen und erfolgreiche Explorationsprojekte legen das Fundament für einen dauerhaften Aufschwung.

Der Kupfer- und Silberexplorer Talisman Metals (ISIN: IE000XRZAWV1, WKN: A421QR) legte Ende Oktober erstmals Bohrergebnisse für das Tirzzit-Projekt in Marokko vor. 1,56 % Kupfer und 64 Gramm Silber pro Tonne über 2 Meter ab 8 Metern Tiefe und 0,31 % Kupfer und 7 Gramm Silber über 10 Meter ab 2 Metern Tiefe scheinen die Vermutungen der Geologen zu bestätigen. Diese ersten Ergebnisse aus Tirzzit bestätigen die Existenz und Lage kupferhaltiger Sedimentgesteine, sagt CEO Tim McCutcheon.

Talisman Metals bohrt bei Tirzzit 1,56 % Kupfer

Talisman Metals operiert in einer unter Bergbauunternehmen stark gefragten Gegend. Das Tirzzit-Projekt liegt nur 25 Kilometer südlich der Silbermine Zgounder von Aya Gold and Silver (ISIN: CA05466C1095, WKN: A2QAQY), das zu den erfolgreichsten Akteuren im Land zählt. 85 Kilometer westlich befindet sich das Projekt Tizert der Managem Group, das 2025 das erste Kupferkonzentrat produzierte.

Die Region steht sinnbildlich für den Aufschwung im Bergbau des Landes. Neben Phosphat, Arsen und Baryt, zu deren Weltproduktion Marokko laut USGS-Daten einen Anteil im zweistelligen Prozentsatz beiträgt, rücken Metalle wie Kupfer und Silber verstärkt in den Blickpunkt.

Die Mineralienindustrie trug 2024 2,1 % zum BIP bei und wuchs mit einem Anstieg von 2,4 Milliarden USD im Jahr 2023 auf 3,4 Milliarden USD im Jahr 2024 deutlich schneller als das reale BIP mit 3,8 %. Internationale Investoren haben das Land für sich entdeckt. Die ausländischen Direktinvestitionen stiegen im Jahr 2025 laut UNCTAD um 91 % auf gut 3,3 Mrd. USD.

In der jährlichen Umfrage des Fraser Institutes unter Bergbauunternehmen konnte Marokko mit dem Aufstieg auf den 15. Platz seine Position als eines der attraktivsten Investitionsziele in Afrikas Bergbau festigen. Vor allem das große Mineralienpotenzial bewerten die Führungskräfte der Branche positiv.

Marokko gilt als Wachstumsmarkt für Bergbauausrüster

Kaum ein anderer Indikator könnte die Dynamik des Aufschwungs in Marokkos Bergbau besser verdeutlichen als ein durch Austmine und Austrade unterstützter Bericht. Austmine ist der Branchenverband für den australischen METS-Sektor (Mining Equipment, Technology and Services), Austrade die staatliche Handels- und Investitionsförderagentur in Down Under.

Der Bericht kommt zu einem klaren Ergebnis: Marokko zählt zu den fünf regionalen Märkten mit hohem Potenzial für Anbieter von Bergbauausrüstung, -technologie und -dienstleistungen.

Die Entwicklung kommt nicht von ungefähr. Auf dem dritten International Mining Congress (IMC) 2026 in Marokko hoben Verantwortliche die großen Ambitionen des nordafrikanischen Landes hervor. Die Ministerin für Energiewende und nachhaltige Entwicklung, Leila Benali, sagte, Marokko habe sich für die Entwicklung eines offenen und integrierten Industriemodells entschieden, das in Afrika verwurzelt und mit globalen Wertschöpfungsketten verbunden sei.

CGEM-(Confédération Générale des Entreprises du Maroc, der offizielle Dachverband der Privatwirtschaft in Marokko) Präsident Mehdi Tazi betonte, der Aufschwung im Rohstoffsektor komme zum richtigen Zeitpunkt, da die Weltwirtschaft vor einer Energiewende stehe und digitale Technologien, Halbleiter und die Energieinfrastruktur rasant expandierten. Diese Entwicklungen führten zu einer steigenden Nachfrage nach Kupfer, Kobalt, Lithium, Nickel und anderen kritischen Mineralien.

Branche sieht wichtiges Zeitfenster geöffnet

Hier öffne sich nun ein echtes Zeitfenster, in dem es entscheidend sei, günstige Bedingungen zu schaffen, um mehr Investitionen anzuziehen, die lokale Weiterverarbeitung zu entwickeln und den marokkanischen Bergbau in stärker integrierte und wettbewerbsfähige afrikanische Wertschöpfungsketten einzubinden.

Die Politik verfolgt das Ziel, einen möglichst großen Anteil der Wertschöpfung im eigenen Land zu halten. Mit Erfolg: Im Juli genehmigte die Afrikanische Entwicklungsbank einen Kredit in Höhe von 100 Millionen Euro an Gotion Power Morocco für eine integrierte Lithium-Eisenphosphat-Batterie-Gigafabrik in der Freihandelszone Rabat-Salé-Kenitra.

Aya Gold & Silver und Talisman Metals treiben Exploration voran

Zu den größten und erfolgreichsten Bergbauunternehmen mit Explorationsaktivitäten in Marokko zählt Aya Gold & Silver. Neben der produzierenden Silbermine Zgounder gehört mit Boumadine in der Provinz Errachidia ein weiteres Projekt im Land zum Portfolio. Das Unternehmen sucht dort nach Gold, Silber, Zink und Blei.

Die Machbarkeitsstudie für das Projekt läuft. 2025 wurde eine PEA veröffentlicht. Diese baute auf einer Mineralressource von 1.110 koz Goldäquivalent in der angezeigten und 4.260 koz Goldäquivalent in der abgeleiteten Kategorie auf. Über die gesamte Minenlebensdauer sollen durchschnittlich 271 koz pro Jahr produziert werden - zu AISC von 1.300 USD. In Boumadine wurden in diesem Jahr bisher 181.685 m Bohrungen abgeschlossen, zuletzt wurden Anfang November hochgradige Bohrergebnisse vorgelegt.

Verglichen mit Boumadine befindet sich Tirzzit von Talisman Metals noch in einem frühen Explorationsstadium. Doch auch dort geht es vorwärts. Die Bohrungen werden fortgesetzt, die Explorationsziele im gesamten Projektgebiet sollen in 4-6 Wochen abgeschlossen sein. Die Analyseergebnisse des laufenden Programms werden im Laufe des vierten Quartals 2026 erwartet.

CEO Tim McCutcheon glaubt, dass die Bohrungen gefaltete Gesteinsschichten identifizieren werden, die breitere Mineralisierungszonen aufweisen, wie es bei vergleichbaren Lagerstätten in der Region üblich ist.

Damit steht in den kommenden Wochen ein steter Nachrichtenfluss an. Positive Ergebnisse könnten dem zuletzt korrigierten Aktienkurs dabei neue Impulse verleihen.

Weitere Informationen zu Talisman Metals finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/talisman-metals-plc/

Unternehmen: Talisman Metals plc

AIM: TLM

WKN: A421QR

ISIN: IE000XRZAWV1

Webseite: https://talismanmetalsplc.com

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