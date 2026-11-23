IRW-PRESS: Nexcel Metals Corp.: Nexcel Metals veröffentlicht Update zu den Bohrungen auf dem Wolframprojekt Burnt Hill: in Loch BH26-05 wurden in Quarzgängen sichtbare Einlagerungen von grobkörnigem Wolframit durchörtert

Vancouver, British Columbia / 23. November 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) (Nexcel oder das Unternehmen) freut sich, ein Update zu seinem laufenden Phase-1-Diamantbohrprogramm auf seiner unternehmenseigenen Vorzeigekonzession, dem Wolframprojekt Burnt Hill (das Projekt) im Zentrum von New Brunswick, zu veröffentlichen. Außerdem wird über die Probenahme von historischem Bohrkernmaterial und die Vorbereitungen auf eine geplante Mineralressourcenschätzung berichtet.

Highlights

Drei Löcher wurden fertiggestellt: Die Bohrungen BH26-01 (470 m), BH26-02 (428 m) und BH26-05 (416 m) wurden abgeschlossen und damit insgesamt 1.314 Meter abgeteuft.

Sichtbarer Wolframit in Loch BH26-05: In Loch BH26-05 wurden Quarzgänge mit sichtbaren Einlagerungen von grobkörnigem Wolframit durchörtert. Auch in den Löchern BH26-01 und BH26-02 wurden Quarzgänge, allerdings mit einer weniger stark ausgeprägten Mineralisierung, angetroffen. Siehe auch den vorsorglichen Hinweis zu den visuellen Beobachtungen.

Bohrplattform wurde stillgelegt: In den Löchern BH26-03 und BH26-04 wurden jeweils in 95 m bzw. 73 m Tiefe offene Leerräume angetroffen; die Löcher wurden zusammen mit der Bohrplattform stillgelegt. Das Unternehmen hofft nun, die untertägigen Abbaustätten im Jahr 2027 wiedereröffnen zu können, um ihre Ausdehnung entsprechend zu erfassen.

Bohrung BH26-06 ist im Gange: Die Bohrarbeiten wurden zu Loch BH26-06 verlagert; es handelt sich um das erste von drei geplanten Löchern, die einen Ausläufer der Lagerstätte in westlicher Richtung erkunden sollen.

Historisches Bohrkernmaterial für Probenahme wurde sichergestellt: Material aus zehn Bohrlöchern, die 1979 niedergebracht, aber nie systematisch beprobt wurden, wurde vom Bohrkernlager der Regierung von New Brunswick in Bathurst nach Boiestown gebracht, wo in den Wintermonaten eine Probenahme stattfinden wird.

Standortbegehung durch eine unabhängige qualifizierte Person (QP): Eine unabhängige qualifizierte Person wird das Projektgelände innerhalb der nächsten zwei Wochen im Rahmen der Due-Diligence-Prüfung für die vom Unternehmen geplante Mineralressourcenschätzung inspizieren.

Phase-1-Bohrprogramm

Das Phase-1-Programm wurde mit sieben Löchern angelegt: drei Step-out-Löcher jeweils entlang der östlichen und westlichen Streichrichtung der bekannten historischen Bohrungen, mit denen die bekannte Ausdehnung der Mineralisierung noch im Vorfeld einer im Winter geplanten Mineralressourcenschätzung erweitert werden soll, sowie ein einzelnes Loch im Zentrum der Lagerstätte.

Bisher wurden rund 1.482 Meter in fünf Löchern abgeteuft; die aktuelle Tiefe der Bohrung BH26-06 ist hier nicht enthalten. Die Löcher BH26-01 und BH26-02 wurden bis zur geplanten Tiefe fertiggestellt; dabei stieß man auf Abschnitte mit wolframitführenden Quarzgängen. Die Bohrungen BH26-03 und BH26-04, die beide von derselben Plattform aus abgeteuft wurden, durchörterten jeweils offene Leerräume in nur geringer Tiefe und konnten nicht fortgesetzt werden; die Plattform wurde daher stillgelegt. Das Unternehmen hofft nun, die ehemaligen Untertagebaubetriebe im Jahr 2027 wiedereröffnen zu können, um ihre Ausdehnung entsprechend zu erfassen.

Loch BH26-05 wurde in einer Tiefe von 416 m abgeschlossen; es wurden Quarzgänge mit sichtbaren Einlagerungen von grobkörnigem Wolframit durchörtert. Die Bohrarbeiten wurden zu Loch BH26-06 - dem ersten von drei geplanten Löchern, die einen Ausläufer der Lagerstätte in westlicher Richtung erkunden sollen - verlagert. Das Bohrkernmaterial aus allen fertiggestellten Löchern wird nun protokolliert; die Proben werden anschließend dem Labor von ALS Canada Ltd. in Moncton, New Brunswick, zur Analyse übergeben. Entsprechende Ergebnisse werden nach Erhalt, Überprüfung und Validierung veröffentlicht.

Loch Tiefe (m) Status

BH26-01 470 Abgeschlossen

BH26-02 428 Abgeschlossen

BH26-03 95 Stillgelegt - Leerräume

BH26-04 73 Stillgelegt - Leerräume

BH26-05 416 Abgeschlossen

BH26-06 Noch in Bearbeitung Bohrungen (375 m geplant)

Hinweis zu visuellen Beobachtungen: Angaben zu sichtbarem Wolframit basieren auf vorläufigen visuellen Befunden von Bohrkernen durch Geologen des Unternehmens. Visuelle Schätzungen der Mineralhäufigkeit ersetzen keine Laboranalyse und sollten nicht als Indikator für den Wolframgehalt oder die Mächtigkeit der Mineralisierung herangezogen werden. Das Unternehmen wird die Analyseergebnisse nach Erhalt und Validierung veröffentlichen.

Entnahme von Proben aus historischem Bohrkern

Bohrkernmaterial aus zehn im Jahr 1979 niedergebrachten Bohrungen wurde vom Bohrkernlager der Regierung von New Brunswick in Bathurst nach Boiestown (New Brunswick) gebracht, wo es in den Wintermonaten protokolliert und beprobt werden soll. Im Rahmen der früheren Arbeiten wurden nur bedeutende Quarzgänge in diesen Bohrlöchern anhand von Proben des gesamten Bohrkernquerschnitts analysiert. Das verbliebene Kernmaterial wurde nicht beprobt. Das Programm des Unternehmens sieht eine systematische Probenahme dieses Kernmaterials vor, um die Ergebnisse zusammen mit den Bohrungen aus dem Jahr 2026 in die Datenbank einfließen zu lassen, die für die geplante Mineralressourcenschätzung herangezogen werden soll.

Standortbegehung durch eine qualifizierte Person

Innerhalb der nächsten zwei Wochen ist eine Begehung des Projektgeländes durch eine unabhängige qualifizierte Person geplant. Die Begehung ist Teil der Due-Diligence-Prüfung, wie sie für die vom Unternehmen geplante Mineralressourcenschätzung gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erforderlich ist.

Qualifizierte Person

Graham Giles, P.Geo., eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Giles ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Über Nexcel Metals Corp.

Nexcel Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Übernahme, Exploration und Erschließung von Projekten mit Vorkommen kritischer Mineralien in Kanada konzentriert. Das Wolframprojekt Burnt Hill, das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, befindet sich in der kanadischen Provinz New Brunswick und umfasst ein beachtliches Liegenschaftspaket in einem der historisch bedeutendsten Wolframbergbaureviere Kanadas. Nexcels Strategie besteht darin, sein Projektportfolio im Bereich der kritischen Mineralien durch systematische Exploration, strategische Konzessionsübernahmen und die Sondierung von Erschließungschancen in stabilen Bergbaujurisdiktionen auszubauen bzw. zu erweitern. Daneben verfügt das Unternehmen auch über eine Option zum Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Seltenerdmetallprojekt Lac Ducharme in Quebec.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Hugh Rogers

CEO & Director

Für alle sonstigen Anfragen:

E-Mail: hrogers@nexcelmetals.com

Telefon: (604) 250-6162

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen Nexcel erwartet, glaubt oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen zur Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens umfassen, einschließlich der Fertigstellung der Bohrung BH26-06 und der verbleibenden Bohrungen des Bohrprogramms der Phase 1, der Bohrung geplanter Bohrlöcher zur Erkundung einer westlichen Erweiterung, der geplanten Wiedereröffnung und Vermessung der historischen Untertageanlagen, dem Zeitplan und dem Erhalt von Analyseergebnissen, der winterlichen Probenahme aus historischen Bohrkernen, dem Vor-Ort-Besuch durch eine unabhängige qualifizierte Person sowie dem Zeitplan und dem Abschluss einer Mineralressourcenschätzung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf zahlreichen Annahmen, die Nexcel auf der Basis seiner Erfahrungen, seiner Einschätzung historischer Trends, der aktuellen Bedingungen, erwarteter zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen hat, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Darüber hinaus sind diese Aussagen mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu beitragen können, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei einige dieser Risiken außerhalb der Kontrolle von Nexcel liegen. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Nexcel nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Mitteilung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie anzupassen, um das Vorkommen künftiger unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

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