IRW-PRESS: Nexus Uranium Corp. : Nexus Uranium beauftragt die Regierungsberatungsfirma 605 Strategies aus South Dakota, um das Unternehmen vor dem Parlament zu vertreten

Vancouver, British Columbia - 23. November 2026 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE: NEXU) (OTCQB: NEXUF) (FWB: JA7) (Nexus oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es 605 Strategies LLC (605 Strategies), ein Unternehmen mit Sitz in Pierre, South Dakota, beauftragt hat, Lobbying- und Interessenvertretungsdienstleistungen gegenüber Regierungsstellen und politischen Entscheidungsträgern in South Dakota zu erbringen, auch im Zusammenhang mit der Legislaturperiode in South Dakota.

Vier unserer Projekte liegen in South Dakota, daher sind Entscheidungen, die in der Legislative getroffen werden, für unser Unternehmen von Bedeutung. Wir wollen, dass die Gesetzgeber direkt von uns erfahren, welche Arbeit wir im Bundesstaat leisten und was eine einheimische Uranindustrie für South Dakota bedeuten könnte. Die Legislaturperiode ist kurz und arbeitsintensiv. Deshalb haben wir sowohl Jason als auch Rob beauftragt, uns während der gesamten Zeit in Pierre zu vertreten, sagte Jeremy Poirier, Chief Executive Officer von Nexus.

Jason Glodt und Rob Skjonsberg, die Gründungsmitglieder von 605 Strategies, werden das Unternehmen während der Legislaturperiode 2027 vertreten. Das Unternehmen zahlt 605 Strategies eine feste Bargebühr für die Legislaturperiode 2027 zuzüglich anfallender Steuern sowie genehmigter Reisekosten und Auslagen. Im Zusammenhang mit der Beauftragung werden keine Wertpapiere des Unternehmens ausgegeben bzw. sind ausgabefähig. 605 Strategies agiert als unabhängiger Auftragnehmer und ist nicht ermächtigt, das Unternehmen an Verpflichtungen zu binden.

Über 605 Strategies

605 Strategies, ehemals GSG Strategies, ist eine Beratungsfirma für Regierungsangelegenheiten, deren Geschäftsführer die Gründungsmitglieder Jason Glodt und Rob Skjonsberg sind. Das Unternehmen ist seit 2012 tätig und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Lobbyarbeit, Beratung und Interessenvertretung an.

Herr Glodt war Assistant Attorney General von South Dakota sowie Senior Advisor, Lobbyist und Anwalt der Gouverneure Mike Rounds und Dennis Daugaard. Er wurde von Gouverneur Bill Janklow in das South Dakota Board of Regents berufen und anschließend erneut ernannt. Herr Glodt hat einen Abschluss in Politikwissenschaft von der Black Hills State University und einen Abschluss in Rechtswissenschaften von der University of South Dakota School of Law.

Herr Skjonsberg war Stabschef in der Regierung von South Dakota und im US-Senat. Er war Mitglied des Board of Economic Advisors unter Gouverneur Janklow und wurde von Gouverneur Daugaard in das South Dakota Board of Economic Development berufen. Herr Skjonsberg hat einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften von der South Dakota State University und war im privaten Sektor im Banken- und Versicherungswesen sowie in der Industrie für erneuerbare Kraftstoffe tätig.

Über Nexus Uranium Corp.

Nexus richtet sein Hauptaugenmerk darauf, die steigende inländische Urannachfrage zu decken, die durch die Renaissance der Kernenergie und den Ausbau von KI-gestützten Rechenzentren angetrieben wird. Nexus Uranium Corp. ist ein Uranexplorationsunternehmen, das ein Portfolio von Uranprojekten in den USA und Kanada vorantreibt. In den USA besitzt das Unternehmen das Projekt Chord in Fall River County, South Dakota, das sich im Ressourcenstadium befindet, die Projekte Wolf Canyon, Deadhorse und RC in South Dakota sowie die Projekte South Pass und Great Divide Basin in Wyoming (das Projekt Great Divide Basin ist derzeit Gegenstand einer Option). Das Unternehmen hält zudem das Projekt Arizona Strip, das 38 Schürfrechte des BLM umfasst, die sieben Uranziele in Form von Kollaps-Brekzienschloten in Mohave County, Arizona, abdecken (das Konzessionsgebiet JD ist derzeit Gegenstand einer Option). In Kanada hält Nexus das Projekt Mann Lake im Athabasca-Becken in Saskatchewan. Die Projekte des Unternehmens in den USA eignen sich möglicherweise für einen Abbau mittels ISR-Methoden. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.nexusuranium.com.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Jeremy Poirier

Chief Executive Officer

(604) 722-9842

info@nexusuranium.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu den von 605 Strategies zu erbringenden Dienstleistungen, zur Vertretung des Unternehmens während der Sitzungsperiode 2027 sowie zur Laufzeit des Auftrags. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die die Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung für angemessen hält, darunter die Annahme, dass der Auftrag gemäß seinen Bedingungen fortgeführt wird, dass 605 Strategies und seine Mitarbeiter für die Erbringung der Dienstleistungen zur Verfügung stehen und dass die Sitzungsperiode 2027 wie geplant stattfindet. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich der Beendigung oder Änderung des Auftrags, Änderungen des Legislativkalenders, Änderungen der Pläne oder Prioritäten des Unternehmens sowie der Risiken, die in den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbaren Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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