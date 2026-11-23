IRW-PRESS: Stallion Uranium Corp.: Stallion Uranium beginnt mit EM-Messung im Bohrloch und hochauflösender drohnengestützter Magnetfeldmessung, um die Festlegung von Bohrzielen im Projekt Moonlite zu optimieren

VANCOUVER, British Columbia - 23. November 2026 / IRW-Press / Stallion Uranium Corp. (das Unternehmen oder Stallion) (TSX-V: STUD; OTCQB: STLNF; FWB: B76) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen in seinem Vorzeigeprojekt Moonlite im südwestlichen Teil des Athabasca-Beckens in Saskatchewan mit zwei von vier geplanten geophysikalischen Messungen begonnen hat. Die Arbeiten werden von der Firma Axiom Exploration Group Ltd. (Axiom) gemäß eines vor kurzem abgeschlossenen Rahmenvertrags (Master Services Agreement) durchgeführt. Als Grundlage dienen die vielversprechenden Bohrergebnisse des Jahres 2026 sowie das eingepflegte geophysikalische Datenmaterial, das entlang des Korridors Coyote erhoben wurde.

Eine elektromagnetische Messung im Bohrloch (BHEM) wird derzeit in dem vor kurzem abgeschlossenen Diamantbohrloch ML26-009 durchgeführt. Die Messung dient der weiteren Präzisierung des luftgestützten TDEM-Modells zur elektromagnetischen Leitfähigkeit und liefert Untergrunddaten mit höherer Auflösung zur Prioritätenreihung und Ausrichtung zukünftiger Bohrlöcher. Das Unternehmen beabsichtigt, BHEM-Messungen in allen Explorationsbohrlöchern durchzuführen, die in der laufenden Feldsaison geplant sind.

Parallel dazu hat Axiom eine hochauflösende Magnetfeldmessung mit einem unbemannten Luftfahrzeug (UAV) über dem Zielgebiet Coyote eingeleitet. Die Messung umfasst ca. 587 Profilkilometer und erfolgt entlang von Traversen mit einem Abstand von 200 Metern voneinander, die Verbindungslinien werden in 2.000 Meter-Abständen geflogen. Die hochauflösenden Magnetikdaten werden die Auswertung der Strukturen, die anhand der vor kurzem absolvierten bodengestützten Gravitationsmessung ermittelt wurden, erleichtern und zur Präzisierung des Strukturmodells sowie zur besseren Festlegung der Bohrziele im Rahmen der bevorstehenden Bohrungen beitragen.

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Abbildung 1: Geplante Fluglinien der drohnengestützten Magnetfeldmessung über dem Zielgebiet Coyote im Projekt Moonlite (Rasterabstände 200 m; Abgrenzungen der Messung rot dargestellt). Bildrechte: Axiom Geophysics & Remote Sensing

Geophysik & Fernerkundung

Michelle Roth, Interims-CEO von Stallion, erklärt: Diese Messungen sind eine bewusste und sehr wirkungsvolle Maßnahme, von der die Aktionäre unmittelbar profitieren werden. Indem wir unsere Leitfähigkeitsmodelle systematisch verfeinern und uns durch BHEM-Messungen sowie hochauflösende Magnetikdaten bessere Einblicke in die Strukturen verschaffen, können wir unsere Mittel ganz gezielt in die aussichtsreichsten Ziele entlang des Korridors Coyote investieren. Zusammen mit den bisherigen vielversprechenden Bohrergebnissen sollen diese Maßnahmen dazu dienen, Entdeckungen noch rascher zu ermöglichen und gleichzeitig jeden Explorationsdollar möglichst effizient zu nutzen. Durch die Intensivierung der Partnerschaft mit Axiom und Atha Energy auf technischer Ebene wählt Stallion einen methodischen Ansatz zur Risikominimierung und treibt den Ausbau eines der vielversprechendsten Greenfield-Uranprojekte im Athabasca-Becken voran.

Die Messungen sind Teil eines mehrstufigen geophysikalischen Programms, das die laufenden Phase-II-Diamantbohrungen bei Coyote ergänzt. In Phase II werden kontinuierlich vorrangige Standorte entlang des Korridors untersucht und dafür integrierte Gravitations-, Elektromagnetik-, Magnetik- und Strukturdaten verwendet. Im Rahmen der vor kurzem abgeänderten Optionsvereinbarung arbeiten Stallion und Atha an der weiteren Erschließung des in Option gehaltenen Gebiets in Richtung eines 50/50-Joint-Ventures und erfüllen gleichzeitig die Anforderungen an die Explorationsaufwendungen.

Moonlite ist nach wie vor Stallions Vorzeigeprojekt, das sich über ein großes, wenig erforschtes Gebiet im südwestlichen Athabasca-Becken erstreckt und mehrere erstklassige Ziele, wie etwa den aktiv bebohrten Korridor Coyote, beherbergt. Das Unternehmen ist bei der Auffindung hochgradiger Uranmineralisierungen, die vom Typ her den erstklassigen Lagerstätten des Beckens entsprechen, einem disziplinierten, datengestützten Ansatz verpflichtet.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass Herr Matthew Schwab mit sofortiger Wirkung aus dem Board of Directors des Unternehmens ausgeschieden ist. Das Board bedankt sich bei Herrn Schwab für seine Verdienste um Stallion, wozu neben der technischen Leitung als ehemaliger Chief Executive Officer auch seine Beiträge zur Vertiefung der Kenntnisse rund um das Projekt Moonlite und das Ziel Coyote zählen.

Qualifizierende Erklärung:

Die vorstehenden wissenschaftlichen und technischen Angaben zu Stallion Uranium wurden von Brent Jellicoe, P.Geo., Pri.Sci.Nat., VP Exploration (Axiom Exploration), einem registrierten Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft und genehmigt. Herr Jellicoe ist eine qualifizierte Person im Sinne von National Instrument 43-101.

Über Stallion Uranium Corp.

Stallion Uranium ist ein Uranexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf seinem umfangreichen Landpaket im Athabasca-Becken in Saskatchewan liegt, zu dem auch das Projekt Moonlite gehört (das sowohl zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Claims als auch von Atha Energy in Option genommene Claims umfasst). Das Unternehmen treibt mehrere vielversprechende Zielgebiete voran, mit dem Ziel, hochgradige Uranmineralisierungen zu entdecken.

Über Axiom Exploration Group Ltd.

Axiom Exploration Group Ltd. ist ein privat geführtes, im Mitarbeiterbesitz befindliches Fachunternehmen, das sich auf geologische, geophysikalische, umweltbezogene, fernerkundungsbezogene, ingenieurtechnische und betriebswirtschaftliche Beratungsdienstleistungen für den Mineralexplorationssektor spezialisiert hat.

Über Atha Energy Corp.

Atha Energy Corp. (TSX-V: SASK) ist ein Uranexplorationsunternehmen mit einem umfangreichen Landbestand im Athabasca-Becken.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Michelle Roth, Interims-CEO

Stallion Uranium Corp.

E-Mail: info@stallionuranium.com

Website: www.stallionuranium.com

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen), und alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf: den Abschluss und die erwarteten Vorteile des Master Services Agreement mit Axiom Exploration Group Ltd. sowie der abgeänderten Optionsvereinbarung mit Atha Energy Corp., einschließlich des potenziellen Wegs zu einem 50/50-Joint-Venture beim Projekt Moonlite; das Recht (jedoch keine Verpflichtung) von Atha, bei einer wesentlichen Entdeckung eine Barzahlung in Höhe von 2.500.000 $ an Stallion zu leisten, sowie die voraussichtliche Verwendung dieser Erlöse zur Finanzierung von Explorationsmaßnahmen und als Working Capital; die Auswirkungen der Erwerbszahlung auf die jeweiligen Anteile der Parteien am Konzessionsgebiet, einschließlich der Verringerung des Earn-in-Anteils von Stallion auf 50 % und der Erhöhung des von Atha behaltenen Anteils auf 50 %; die Führungs- und Betriebsstruktur des geplanten Joint-Ventures, die erwartete Fortsetzung und Ausweitung des Bohrprogramms 2026 im Zielgebiet Coyote; sowie die erwartete Genehmigung der Änderung durch die TSX Venture Exchange; all dies basiert auf den Einschätzungen, Schätzungen und Meinungen der Geschäftsführung von Stallion zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und unterliegt einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: Risiken im Zusammenhang mit der Gründung und dem Betrieb des geplanten Joint-Ventures, einschließlich Streitigkeiten zwischen den Joint-Venture-Partnern; die Ungewissheit, ob die TSX Venture Exchange die Änderung zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt genehmigen wird; Explorationsrisiken, einschließlich des Risikos, dass Bohr-, geophysikalische oder geochemische Programme keine wirtschaftlich verwertbare Uranmineralisierung identifizieren; allgemeine Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration, einschließlich unvorhersehbarer Ergebnisse, erhöhter Kosten und behördlicher Auflagen; Risiken im Zusammenhang mit Schwankungen der Uran-Rohstoffpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit, die erforderliche Finanzierung für Explorationsaktivitäten zu beschaffen; sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten; dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Stallion übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Umstände oder die Einschätzungen bzw. Meinungen der Geschäftsleitung ändern, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich; die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Warnhinweis.

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