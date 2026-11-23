NVIDIA schießt nach dem CEO-Comeback um 30 % hoch – und stiehlt dem größten Tech-IPO der Geschichte die Show. Im Interview mit Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) ordnet Vontobel-Derivate-Experte David Hartmann die Turbulenzen rund um NVIDIA, den Anthropic-Börsengang und einen möglichen OpenAI-IPO ein.



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► Darum geht's im Video:

Nach wenigen Tagen Pause kehrt Jensen Huang als NVIDIA-CEO zurück und löst ein Kursfeuerwerk von plus 30 Prozent aus. Gleichzeitig blicken wir auf die Achterbahnfahrt beim Anthropic-Börsengang: Nach dem Start bei 83 US-Dollar folgte am Freitag die Korrektur. Und der Blick richtet sich bereits auf den nächsten großen Kandidaten für einen Börsengang: OpenAI.



Timestamps:

00:00 ► NVIDIA-Comeback sorgt für turbulenten Wochenstart

01:18 ►Anthropic-IPO: Ausgabepreis steigt, Kurs startet über 100 Dollar

02:15 ► Korrektur am Freitag: Anleger kaufen nicht zu jedem Preis

03:08 ► Long- und Short-Produkte: Wie Anleger auf den Kurswechsel reagieren

04:44 ► Nach dem IPO-Hype: Anthropic-Kurs beruhigt sich

05:20 ►Wachstum, Unternehmenskunden und Cashflow als Prüfsteine

06:26 ► Warum KI-Anbieter kaum dauerhafte Burggräben haben

07:08 ► KI-Unternehmen bewerten: Marge je Recheneinheit und Net Retention

09:00 ► Anthropic als mögliche Blaupause für OpenAI

10:19 ► OpenAI müsste Anlegern eine andere Geschäftsmodell-Story erzählen



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🕐 Das Video wurde am 23.11.2026 um 18:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



#Nvidia #AnthropicIPO #KIAktien