KI-Blase vor dem Platzen? Heute um 18 Uhr: Börsenausblick 2027 und 2 Trading-Strategien

Droht an den Aktienmärkten ein Crash wie im Jahr 2000? Die KI-Euphorie, geopolitische Spannungen und die Inflationsentwicklung werfen wichtige Fragen für das Börsenjahr 2027 auf. Wie geht es mit Aktien, Gold und Silber weiter? Und wie können sich Anleger auf schwierige Marktphasen vorbereiten?

Heute, Montag, 23. November, um 18:00 Uhr analysiert Trading-Profi Urban Jäkle im kostenlosen Live-Webinar „Marktausblick mit Strategien für schwierige Zeiten“ die wichtigsten Chancen und Risiken für 2027. Im Mittelpunkt steht die brisante Frage: Wiederholt sich bei KI-Aktien die Geschichte der Dotcom-Blase?

Doch der erfahrene Trader bleibt nicht bei Prognosen stehen. Er stellt zwei konkrete Handelsstrategien vor: Wie lassen sich saisonale Muster bei US-Aktien anhand historischer Backtests und klarer Ausstiegsregeln nutzen? Und wie funktioniert eine Stillhalterstrategie mit Optionen in der Praxis? Dazu gibt Urban Jäkle Einblicke in ein reales Live-Depot.

Dipl.-Physiker Urban Jäkle verfügt über 30 Jahre Trading-Erfahrung und ist Gründer des „Feierabend-Depots“. Er zeigt, wie Anleger mit strukturierten Strategien auf unterschiedliche Marktszenarien reagieren können, statt sich allein auf Börsenprognosen zu verlassen.

Heute LIVE: Marktausblick 2027 mit Urban Jäkle Montag, 23. November 2026 | 18:00–19:00 Uhr

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Weiterführende Informationen

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Über den Autor

Roland Jegen ist seit über 20 Jahren an der Börse aktiv und seit 2016 als Analyst, Trading-Experte und Autor bei WH SelfInvest tätig. Seine Schwerpunkte sind Aktienanalysen, technische Analyse sowie Futures-Trading. In regelmäßigen Webinaren und Marktanalysen vermittelt er praxisnahes Fachwissen zu Aktien, Indizes, Rohstoffen und Devisen.

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Vergangene Ergebnisse und Resultate aus Backtests sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Optionen, insbesondere ungedeckten Stillhalterpositionen, kann erhebliche Verluste verursachen.

Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.