Kopenhagen, 23. ⁠Nov (Reuters) - Der dänische Spielzeughersteller Lego baut für mehr als eine Milliarde Euro eine neue Fabrik in Portugal. Damit wolle das Unternehmen die wachsende Nachfrage nach seinen bunten Plastikbausteinen in Europa bedienen und die ‌Expansion im Nahen Osten sowie in Afrika vorantreiben, teilte Lego am Montag mit. Die Wahl für den neuen Standort sei auf ⁠Portugal gefallen, ⁠da das Land über eine wachsende Wirtschaft und gut ausgebildete Fachkräfte verfüge, sagte der für das operative Geschäft zuständige Vorstand (COO) Carsten Rasmussen der Nachrichtenagentur Reuters.

Das Werk in Estarreja südlich von Porto soll mehr als 1000 Mitarbeiter beschäftigen und in erster Linie ‌den steigenden Bedarf in bereits etablierten Märkten ‌decken. "Es handelt sich hierbei vor allem um eine europäische Angelegenheit", sagte Rasmussen. Die Anlage werde aber auch aufstrebende Märkte in Afrika, Südosteuropa und ⁠dem Nahen Osten versorgen. Der Baubeginn ist nach Unternehmensangaben für die ‌erste Hälfte des kommenden Jahres ⁠geplant, die Produktion soll 2030 anlaufen. Die portugiesische Fabrik wird für Lego die vierte in Europa und die achte weltweit.

Der Konzern verzeichnete in den vergangenen zwei Jahren ein zweistelliges ‌Wachstum und ließ damit Konkurrenten ⁠wie Mattel und Hasbro hinter ⁠sich. Dazu trugen unter anderem erfolgreiche Kinofilme, eigene Markengeschäfte und eine stärkere Ausrichtung auf erwachsene Sammler bei. In der ersten Jahreshälfte stieg der Umsatz um 21 Prozent. Befeuert wurde das Wachstum durch die Einführung von 330 neuen Bausets, darunter eine Nachbildung des offiziellen Fifa-WM-Pokals, Pokemon-Sets mit neuen interaktiven Steinen und eine Kooperation mit der Formel 1.

Bericht von Jacob Gronholt-Pedersen, bearbeitet von ⁠Philipp Krach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).