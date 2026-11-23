Wien, 23. ⁠Nov (Reuters) - In Libyen fließt nach einer stundenlangen Blockade wieder Öl durch die wichtige Scharara-Pipeline im Südwesten des Landes. Der Pumpbetrieb sei wieder aufgenommen worden und das Rohöl ströme in die Lagertanks der Akakus-Anlage in ‌Sawija, sagte der Chef der staatlichen National Oil Corporation (NOC) am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Ingenieuren des Scharara-Ölfelds zufolge dauerte die Unterbrechung ⁠knapp zehn ⁠Stunden. Zuvor hatte die NOC mitgeteilt, eine unbefugte Gruppe habe ein Ventil an der Pipeline geschlossen. Dadurch drohte ein Produktionsausfall von rund 350.000 Barrel pro Tag. Dies entspricht fast einem Drittel der gesamten libyschen Ölförderung von zuletzt etwa 1,2 Millionen Barrel.

Eine zweite ‌Pipeline, die das Hamada-Feld mit der größten ‌Raffinerie des Landes in Sawija verbindet, ist der NOC zufolge dagegen seit mehr als zwei Wochen gesperrt. Dies führe zu einem weiteren Ausfall ⁠von etwa 15.000 Barrel täglich. Bereits im Oktober hatten Bewaffnete ein ‌Ventil an dieser Hauptölpipeline geschlossen. Die ⁠erzwungene Schließung habe das Land bislang mehr als 30,8 Millionen Dollar gekostet, hatte die NOC am Samstag erklärt.

Das Scharara-Feld im Südwesten Libyens zählt zu den größten des Landes. Es ‌wird von einem Gemeinschaftsunternehmen der ⁠NOC-Tochter Akakus mit der spanischen Repsol, ⁠der französischen TotalEnergies, der österreichischen OMV und der norwegischen Equinor betrieben. Die libysche Ölproduktion ist seit dem Aufstand gegen den langjährigen Machthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 aus politischen und technischen Gründen immer wieder von Unterbrechungen betroffen. Die Ölförderung ist die wichtigste Einnahmequelle Libyens und macht rund 90 Prozent der Wirtschaftsleistung aus.

(Bericht von Yomna Ehab und Ayman Al Warfali, geschrieben von Alexandra ⁠Schwarz-Goerlich, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)