FRANKFURT (dpa-AFX) - In einzelnen Sparten der deutschen Metall- und Elektroindustrie hellt sich die konjunkturelle Lage auf. Parallel zu Warnstreiks der IG Metall berichtet der Verband für Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) von einem Exportzuwachs um 2,3 Prozent für das dritte Quartal. Damit übertrifft der Wert der Ausfuhren in den ersten neun Monaten des Jahres mit 72,8 Milliarden Euro den Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozent. Preisbereinigt steht allerdings noch ein Minus von 1,5 Prozent in den Büchern.

Auch bei den Exporten der Elektroindustrie gab es Zuwächse: Die Ausfuhren lagen im September 17 Prozent über dem Vorjahresmonat und in den ersten drei Quartalen 11,5 Prozent höher. Laut Branchenverband ZVEI ergab das einen Gesamtwert von 214,4 Milliarden Euro. Hohe Zuwächse gab es in die EU und in die USA, während die Exporte nach China als einzigem Land unter den Top-10-Abnehmern unter den Vorjahreswerten blieben.

VDMA sieht positive Aussichten

Im Maschinenbau hat vor allem das US-Geschäft im Jahresverlauf stark um 8 Prozent angezogen, wie der VDMA berichtet. Im dritten Quartal waren es sogar 26 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, damals herrschte große Verunsicherung wegen der US-Zölle. Gegenläufig entwickelten sich die Geschäfte mit Abnehmern in China, die in den ersten neun Monaten um 12 Prozent einbrachen. In Staaten der Europäischen Union exportierten die Unternehmen 0,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Der Verband bewertet die Exportaussichten auch angesichts zuletzt deutlich anziehender Bestellungen positiv. Im September hatte die Branche ein Orderplus von 22 Prozent aus dem Inland registriert. Belastend wirken der durchwachsene Ausblick für China sowie handels- und geopolitische Unsicherheiten. Strukturelle Probleme und hohe Kosten hierzulande dürften nicht zur Bremse werden, erklärte VDMA-Chefvolkswirt Johannes Gernandt./ceb/DP/zb