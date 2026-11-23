Bangalore, ⁠23. Nov (Reuters) - Die Cybersicherheitsbranche steht vor einer Mega-Übernahme. CrowdStrike legte am Montag eine 43,9 Milliarden Dollar schwere Offerte für den Wettbewerber Zscaler vor. Durch ‌die Fusion entstünde einer der größten Cybersicherheitskonzerne der Welt mit einem wiederkehrenden jährlichen Gesamtumsatz von ⁠mehr als ⁠zehn Milliarden Dollar. Die Einsparungen dürften sich auf eine Milliarde Dollar belaufen.

Die Cybersicherheitsbranche gilt als wachstumsstark. Ein Treiber ist die jüngste Serie von Cyberangriffen durch außer Kontrolle geratene KI-Modelle. Darüber ‌hinaus erleichtert diese Technologie potenziellen ‌menschlichen Angreifern, Schwachstellen in IT-Systemen zu identifizieren und auszunutzen. CrowdStrike beziffert das weltweite Marktpotenzial für die ⁠Produkte des fusionierten Unternehmens auf mehr als 185 ‌Milliarden Dollar.

Die bisherigen Eigentümer ⁠von Zscaler erhalten den Angaben zufolge für jede ihrer Aktien 1,135 CrowdStrike-Papiere. Daraus errechnet sich ein Kaufpreis von 260,41 Dollar je Zscaler-Titel und ‌ein Aufschlag von ⁠34 Prozent zum Schlusskurs vom ⁠Freitag. Zscaler-Aktien stiegen im vorbörslichen Handel an der Wall Street am Montag um fast 17 Prozent auf 227 Dollar. CrowdStrike-Papiere brachen dagegen um rund neun Prozent auf 209 Dollar ein.

(Bericht von Anhata Rooprai; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)