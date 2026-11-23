Was für eine Börsenlage! Erst rüttelt der Affären-Skandal um Nvidia-Chef Jensen Huang die Kurse durch, dann muss der Mitgründer des Chip-Herstellers sogar den Posten räumen. Mit dem Erdrutsch-Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen folgt der nächste Schlag für die Märkte. Zusammen mit der seit längerem schwelenden KI-Skepsis reißen diese Faktoren die Aktien nach unten.

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