PlusAbsturz in der Vorwoche
Nach dem Crash: Wie verhalte ich mich jetzt richtig?
onvista · Uhr
Eine dermaßen volatile Börsenphase mussten Anleger lange nicht mehr hinnehmen. Trotz der Erholung am Montag rangieren viele Indizes weiter in Korrektur-Territorium. Wir geben dir hier Tipps, wie du in solchen Phasen richtig handelst.
Was für eine Börsenlage! Erst rüttelt der Affären-Skandal um Nvidia-Chef Jensen Huang die Kurse durch, dann muss der Mitgründer des Chip-Herstellers sogar den Posten räumen. Mit dem Erdrutsch-Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen folgt der nächste Schlag für die Märkte. Zusammen mit der seit längerem schwelenden KI-Skepsis reißen diese Faktoren die Aktien nach unten.
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