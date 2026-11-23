Seit Mitte Oktober musste der Nasdaq-100® bereits drei Mal einen Wochenverlust von mindestens 5 % hinnehmen – letzte Woche fiel das Minus sogar zweistellig aus. Der Grad an Nervosität hat also deutlich zugenommen. Deshalb wollen wir zu Wochenbeginn ganz bewusst auf den langfristigen Monatschart blicken. Durch die technische Brille betrachtet, bilden die Hochs vom Juni und Oktober bei 30.762/31.361 Punkten eine Umkehrformation in Form eines klassischen Doppeltops (siehe Chart). Aus der Höhe des Chartmusters ergibt sich ein kalkulatorisches Kursziel im Bereich von 23.000 Punkten. Auch auf der Indikatorenseite gibt es bemerkenswerte Signale: So liegt im Verlauf des RSI ebenfalls eine Topbildung vor, während beim MACD gerade ein negatives Schnittmuster entsteht. Ins Auge sticht dabei, dass dieses Ausstiegssignal auf historisch hohem Niveau generiert wurde und der Trendfolger damit in den seit Mitte der 1990er-Jahre bestehenden Regressionskanal zurückfällt. Vereinfacht ausgedrückt, unterstreicht dieses statistische Verfahren die Fallhöhe der US-Technologietitel. Um das kritische Chartbild zu verbessern, müsste der Nasdaq-100® dagegen das Julitief bei 27.176 Punkten zurückerobern und damit das beschriebene Doppeltop negieren.

Nasdaq-100 Index® (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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