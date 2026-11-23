NVIDIA -23 %, Nasdaq -10 %: Ist die Erholung nur eine Falle?

Fast 23 % Minus bei NVIDIA, rund 10 % Verlust im Nasdaq-100 und auch der DAX massiv unter Druck: Die vergangene Handelswoche hat Anleger aufgeschreckt. Zum Wochenstart ziehen die Kurse wieder an. Doch ist der Ausverkauf damit überstanden – oder erleben wir nur eine kurze Erholung im Abwärtstrend?

Besonders spannend bleibt NVIDIA: Trotz starker Quartalszahlen ist die Aktie unter die wichtige Marke von 150 US-Dollar gefallen. Beim DAX rücken die Bereiche um 24.900 und 25.200 Punkte in den Fokus, beim Nasdaq-100 die Marken von 26.000 und 26.200 Punkten. Hier könnte sich entscheiden, wie weit die Gegenbewegung trägt.

Auch Bitcoin, Gold und Silber bleiben volatil. Während Nebius, Sandisk und Strategy kräftig verloren, zeigt Palo Alto Networks relative Stärke. Der aktuelle Wochenausblick analysiert die entscheidenden Kursmarken, die größten Gewinner und Verlierer sowie die verkürzte US-Handelswoche rund um Thanksgiving.

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Über den Autor

Roland Jegen ist seit über 20 Jahren an der Börse aktiv und seit 2016 als Analyst, Trading-Experte und Autor bei WH SelfInvest tätig. Seine Schwerpunkte sind Aktienanalysen, technische Analyse sowie Futures-Trading. In regelmäßigen Webinaren und Marktanalysen vermittelt er praxisnahes Fachwissen zu Aktien, Indizes, Rohstoffen und Devisen.

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