Überraschende Wende bei Nvidia: Nachdem der Mitgründer und langjährige Chef Jensen Huang wegen des Affären-Skandals seinen Posten als CEO des Chip-Herstellers räumen musste, hieß es nun am Montag offiziell, dass Huang wieder das Amt des Nvidia-Chefs übernehmen werde. Der Verwaltungsrat habe dies einstimmig beschlossen, so der Konzern.

Die Nvidia-Aktie, die innerhalb von kaum zwei Wochen fast die Hälfte ihres Werts verlor, schoss daraufhin massiv nach oben. Im vorbörslichen US-Handel legte das Papier um über 28 Prozent auf 161 US-Dollar zu. In der Spitze hatte eine Aktie über 243 Dollar gekostet, seit diesem Hoch Anfang Oktober ging es aber deutlich nach unten.

Nvidia steht im Zentrum des KI-Booms. Die Hochleistungs-Prozessoren der Firma kommen bei den fortgeschrittensten KI-Modellen zum Einsatz und sind aus Datenzentren nicht mehr wegzudenken. Wegen der enormen Nachfrage stieg der Konzern von einem mittelgroßen Spezialisten in der Nische zum zeitweise wertvollsten Börsenkonzern der Welt auf. Außerdem finanziert Nvidia selbst KI-Startups und Cloud-Anbieter, was allerdings auch Kritik auf sich zog, da das Unternehmen so selbst die Nachfrage nach den eigenen Chips befeuert.