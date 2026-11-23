23. Nov (Reuters) - ⁠Der US-Chipkonzern Nvidia hat den wegen einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Agentin zurückgetretenen Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder als Vorstandschef eingesetzt. Der Verwaltungsrat habe ‌einstimmig für die Rückkehr des Managers als CEO und Chairman gestimmt, teilte das Unternehmen am Montag mit. Finanzchefin ⁠Colette ⁠Kress, die vorübergehend zur Vorstandschefin an die Spitze von Nvidia berufen worden war, werde weiter ihren Posten als CFO ausüben. Die Nvidia-Aktien schossen vorbörslich fast 30 Prozent nach oben.

Es bestehe durch die Wiedereinsetzung Huangs ‌kein Risiko für die nationale ‌Sicherheit, hieß es in der Mitteilung. Der Verwaltungsrat werde einen Ausschuss einrichten, der untersuchen solle, inwieweit Huang Ziel eines ⁠ausländischen Geheimdienstes geworden sei. Darüber hinaus suche das Unternehmen ‌einen Chief Compliance Officer, ⁠der über die Einhaltung von Richtlinien wachen soll.

Der Nvidia-Mitgründer Huang hatte sein Amt aufgeben müssen, nachdem außereheliche Beziehungen zu einer mutmaßlichen chinesischen Spionin und ‌einer Nvidia-Managerin bekannt geworden ⁠waren. Die Geschäftsfrau aus ⁠China soll die Beziehung genutzt haben, um Nvidia-Chips illegal in die Volksrepublik zu schleusen. Die USA beschränken Hochtechnologie-Exporte nach China, um den militärischen und technologischen Aufstieg des Landes zu bremsen. Nach dem Rücktritt Huangs war der Aktienkurs von Nvidia eingebrochen.

(Bericht von Anhata Rooprai, geschrieben Sabine Wollrab. Redigiert von Olaf Brenner. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)