Die überraschende Rückkehr Jensen Huangs als Chef des KI-Chipgiganten Nvidia hat am Montag die Investoren in Begeisterung versetzt. Der deutsche Leitindex Dax stieg um 2,15 Prozent auf 25.337 Punkte, angetrieben vor allem von den Profiteuren Künstlicher Intelligenz. Technologieaktien schnellten teils prozentual zweistellig nach oben. Dem MDax verhalfen diese Kursgewinne zu einem Plus von 1,93 Prozent auf 29.296 Punkte.

Auf ein Nvidia-Beben folgt das nächste: Der Chip-Riese hat in einer überraschenden Kehrtwende seinen erst vor wenigen Tagen abgetretenen Mitgründer Jensen Huang an die Spitze zurückgeholt. Damit hatte eine Kampagne von Verbündeten des 63-jährigen Firmenpatriarchen und Präsident Donald Trump Erfolg. Auf einen Schlag weggewischt waren damit Zweifel an der Integrität Huangs nach mindestens zwei Affären und Berichten über rabiaten Umgang mit Mitarbeitern.

Kurserholung bei KI-Werten

Im Dax lagen mit Infineon, Siemens Energy und Hochtief drei Profiteure des zuletzt in arge Zweifel gezogenen KI-Booms vorn mit Kursgewinnen von 6,15 bis 7,23 Prozent. Bei Infineon half zusätzlich eine Kaufempfehlung des Analysehauses Rothschild & Co Redburn.

"Die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang könnte den fragilen Märkten ein Signal der Stabilität liefern", schrieb Chefanalyst Timo Emden vom Broker Captrader in einer ersten Reaktion. Die Anleger schöpfen nach den jüngsten Verlusten an den Börsen wieder etwas Hoffnung. Huangs Rückkehr könne mehr als nur ein symbolisches Ereignis sein, sondern verlorenes Vertrauen in den KI-Sektor zurückbringen und den nervösen Schaukelbörsen zumindest vorübergehend Orientierung geben.

Abstufung durch JPMorgan drückt Nemetschek ins Minus

Im MDax ging es für Nemetschek nach einer Kehrtwende des JPMorgan-Analysten Joseph George gar um 6,38 Prozent abwärts. Der Experte gab seine positive Empfehlung auf und votiert stattdessen jetzt skeptisch mit "Underweight".

Der Experte zählte gleich mehrere Faktoren für seinen Pessimismus auf. Was die operative Entwicklung betrifft, rechnet er im Geschäftsbereich Design mit einem langsameren Tempo bei der Umstellung auf Abonnementmodelle, während der Geschäftsbereich Media vor einer Phase der Schrumpfung stehe. Die komplex strukturierte Übernahme des US-Bausoftware-Anbieters HCSS verneble außerdem die Lage in der Sparte Build & Construct.

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(mit Material von dpa-AFX)