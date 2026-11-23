SANTA CLARA (dpa-AFX) - Der US-Chipriese Nvidia holt seinen Mitbegründer Jensen Huang an die Spitze des Unternehmens zurück. Mit sofortiger Wirkung solle er wieder die Aufgaben als Präsident und Firmenchef übernehmen, teilte Nvidia mit. Die Aktie reagierte vorbörslich mit einem Kurssprung auf die Neuigkeit./ngu/DP/stk
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