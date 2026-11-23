Santa Clara (dpa) - Der US-Chipriese Nvidia holt seinen Mitbegründer Jensen Huang an die Spitze des Unternehmens zurück. Mit sofortiger Wirkung solle er wieder die Aufgaben als Präsident und Firmenchef übernehmen, teilte Nvidia mit.
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