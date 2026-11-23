Baumärkte

München/Köln/Wermelskirchen (dpa) - Die Baumarktketten Obi und Toom wollen sich zusammenschließen. Das teilten die Tengelmann-Gruppe, Mehrheitsgesellschafterin von Obi, und die Rewe-Gruppe, der Toom gehört, in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Die Marke Toom soll wegfallen.