Obi und Toom schließen sich zusammen
dpa-AFX · Uhr
Baumärkte
München/Köln/Wermelskirchen (dpa) - Die Baumarktketten Obi und Toom wollen sich zusammenschließen. Das teilten die Tengelmann-Gruppe, Mehrheitsgesellschafterin von Obi, und die Rewe-Gruppe, der Toom gehört, in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Die Marke Toom soll wegfallen.
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