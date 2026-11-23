Wien, 23. ⁠Nov (Reuters) - Das bisherige Erfolgsmodell der mittel- und osteuropäischen Volkswirtschaften stößt nach Einschätzung von Österreichs Notenbankchef Martin Kocher an seine Grenzen. Die Länder müssten sich von ‌reinen Produktionsstandorten zu Zentren für Innovation und Technologie entwickeln, sagte der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) am Montag ⁠auf einer ⁠Konferenz in Wien. Das bisherige Modell, das auf niedrigen Kosten, ausländischen Investitionen und Exporten basiere, werde durch geopolitische Spannungen, Konkurrenz aus China und den demografischen Wandel gebremst. "Erfolgreiche Wachstumsmodelle sind nicht zwangsläufig von ‌Dauer", erklärte Kocher. Offenheit und internationale ‌Investitionen blieben für die Region zwar wichtig, reichten aber für den künftigen wirtschaftlichen Erfolg nicht mehr aus.

Um ⁠in einer von raschem technologischem Wandel und Künstlicher Intelligenz (KI) ‌geprägten Welt zu bestehen, ⁠forderte Kocher Investitionen in Forschung, Bildung und digitale Infrastruktur. Europa dürfe dieser Entwicklung nicht defensiv begegnen. Zugleich warnte der Notenbankchef vor zunehmendem Protektionismus. ‌Wenn jedes Land seine ⁠eigene Industrie schütze und Lieferketten ⁠abschotte, werde dies die Kosten in die Höhe treiben, den Wettbewerb verringern und den Wohlstand gefährden. Stattdessen müsse Europa seine wirtschaftliche Größe besser ausspielen. Dafür seien integrierte Kapitalmärkte, weniger regulatorische Hürden und der Abbau verbliebener Hindernisse im europäischen Binnenmarkt notwendig.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Kerstin Dörr. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)