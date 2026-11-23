^ Original-Research: 2G Energy AG - von Parmantier & Cie. GmbH 23.11.2026 / 12:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Parmantier & Cie. GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: KURSZIEL DES VERKAUFEN-VOTUMS ERREICHT Empfehlung: HOLD seit: 23.11.2026 Kursziel: 39,00 Kursziel auf Sicht von: 3 Months Letzte Ratingänderung: 23.11.2026, VORHER VERKAUFEN Analyst: Stefan Heieck / René Parmantier PRESSEMITTEILUNG / EQS NEWS | 23. November 2026 Parmantier & Cie. Research zu 2G Energy: Kursziel erreicht - Q3-Zahlen verschärfen Zweifel an Jahreszielen Hochstufung auf Halten bei unverändertem Kursziel von 39,00 EUR ausschließlich bewertungsbedingt Frankfurt am Main, 23. November 2026. Parmantier & Cie. Research stuft die Aktie der 2G Energy AG von Verkaufen auf Halten hoch. Das Kursziel bleibt bei 39,00 EUR. Die Änderung folgt der Erreichung des bisherigen Verkaufen-Kursziels und stellt keine Verbesserung der fundamentalen Einschätzung dar. Die heute veröffentlichte EBIT-Marge von lediglich 1,4 % im dritten Quartal steht einer weiterhin bestätigten Jahresprognose von 9,5-10,5 % gegenüber. Für den Umsatz hält 2G an bis zu 490 Mio. EUR fest; dafür seien nach Unternehmensangaben rund 279 Mio. EUR Q4-Umsatz erforderlich. Nach PCR-Berechnungen müsste das Schlussquartal bei 490 Mio. EUR Jahresumsatz etwa 44,7-49,6 Mio. EUR EBIT und eine Marge von 16,0-17,7 % liefern. Die Berechnung verwendet die veröffentlichte Q3-Marge und die H1-Zahlen; absolute Q3- und Neunmonats-EBIT-Beträge hat 2G in der heutigen Meldung nicht separat ausgewiesen. Parmantier & Cie. Research hält die Zielerreichung ohne eine außergewöhnliche und bislang nicht ausreichend quantifizierte Q4-Beschleunigung für sehr fraglich. Die genannten Beiträge aus Rechenzentren, Demand Response und Mining erklären die strategische Richtung, ersetzen jedoch keine konkrete Liefer-, Abnahme- und Margenbrücke. Dass 2G die Ergebnismeldung mit einem neuen Großauftrag überschreibt, hält PCR angesichts dieser Gewinnanforderung für eine unzureichende Gewichtung der für Investoren entscheidenden Informationen. Der Auftragserfolg wird anerkannt; er beantwortet die Frage nach der kurzfristigen Ergebnisumsetzung nicht. Rating: Halten. Kursziel: 39,00 EUR. Das Negativszenario von 22,70 EUR bleibt bedingt und ist nicht das aktuelle Kursziel. Research-Kontakt: René Parmantier und Stefan Heieck research@parmantiercie.com Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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