^ Original-Research: Mutares SE & Co. KGaA - von Sphene Capital GmbH 23.11.2026 / 14:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Mutares SE & Co. KGaA Unternehmen: Mutares SE & Co. KGaA ISIN: DE000A2NB650 Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 23.11.2026 Kursziel: EUR 49,30 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 36 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler Weitere Akquisitionen in Vorbereitung Der in der vergangenen Woche in London abgehaltene Capital Markets Day brachte aus unserer Sicht drei wesentliche Erkenntnisse: Erstens funktioniert das Mutares-Wertschöpfungsmodell zunehmend auch bei größeren internationalen Plattformen. Zweitens erreicht nach dem starken Portfolioausbau der vergangenen Jahre eine wachsende Anzahl von Beteiligungen die Harvesting-Phase der Wertrealisierung. Drittens entsteht durch die Konzentration auf neue Wachstumssektoren eine neue Generation größerer Akquisitionsplattformen, u. a. in den USA, die von Mutares als zentraler Wachstumsmarkt der kommenden Jahre angesehen werden. So wurde angedeutet, dass NexPoint Materials, mit annualisierten Umsatzerlösen von ca. EUR 2,0 Mrd. die bislang größte Akquisition in der Unternehmensgeschichte, durch weitere Zukäufe im Chemiesektor nochmals signifikant gestärkt werden könnte. Eines der als Übernahmeziele avisierten Unternehmen soll Angabe gemäß einen Jahresumsatz von deutlich mehr als EUR 1 Mrd. erwirtschaften; damit könnte das ursprünglich auf mittlere Sicht ausgesprochene Ziel, in den USA einen Chemiekonzern mit rund EUR 5 Mrd. Jahresumsatz bei erheblichen Skaleneffekten aufzubauen, schon früher als erwartet erreicht werden. Aus unserem proprietären Sum-of-the-Parts-Modell ermitteln wir ein unverändertes Kursziel von EUR 49,30 und bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=178c00ab4cb70ab2f98593fcf90c2361

Kontakt für Rückfragen: Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=f009d342-e73d-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2440528 23.11.2026 CET/CEST °