Deutlicher Sprung bei KI-Erträgen: Jedes dritte deutsche Unternehmen profitiert / Heimische Wirtschaft mit mehr ROI als im globalen Schnitt zeigt Studie von Dun & Bradstreet mit 10.000 Unternehmen Frankfurt am Main (ots) - Jedes dritte Unternehmen in Deutschland (33 Prozent) erzielt inzwischen einen breiten Return on Investment (ROI) aus Künstlicher Intelligenz. Im Sommer war es noch nicht einmal jedes vierte (23 Prozent). Damit liegt Deutschland über dem globalen Durchschnitt von 28 Prozent. Das zeigt die aktuelle Erhebung des globalen AI Momentum Index von Dun & Bradstreet. Auch bei den geplanten KI-Investitionen setzt sich Deutschland international an die Spitze: 78 Prozent der Unternehmen wollen ihre Ausgaben in den kommenden zwölf Monaten moderat oder deutlich erhöhen. Gleichzeitig verbessern sich die technischen und datenbezogenen Voraussetzungen für den KI-Einsatz. Bei der Nutzung weitgehend autonomer KI-Agenten bleiben deutsche Unternehmen dagegen zurück. Datenbereitschaft: breit aufgestellt, aber selten vollständig Erstmals beschreibt eine Mehrheit der deutschen Unternehmen (54 Prozent) ihre Daten als weitgehend oder vollständig bereit für KI im großen Maßstab. Zu Jahresbeginn waren es 36 Prozent, global sind es aktuell 41 Prozent. Im Vergleich der fünf größten Volkswirtschaften Europas liegt Deutschland damit gemeinsam mit Großbritannien (54 Prozent) vorn, vor Frankreich (42 Prozent), Spanien (41 Prozent) und Italien (37 Prozent). Nur 3 Prozent der deutschen Unternehmen bezeichnen ihre Daten jedoch als vollständig bereit, global sind es 8 Prozent. In der Gruppe der fünf großen Volkswirtschaften liegt Deutschland damit gemeinsam mit Frankreich (5 Prozent) am unteren Ende. Italien kommt auf 7, Großbritannien auf 16 und Spanien auf 17 Prozent. "Immer mehr deutsche Unternehmen erzielen messbare Erträge mit KI, während dieser Anteil weltweit stagniert. Gleichzeitig hat sich die Datenbasis hierzulande spürbar verbessert", sagt Stefan Kuhlmann, Senior Director Industry Sector Sales bei Dun & Bradstreet . "Das deckt sich mit unserer globalen Auswertung: Unternehmen mit KI-bereiten Daten profitieren deutlich häufiger auf breiter Front. Ob ein KI-Projekt im Pilotstadium stecken bleibt oder schnell zum Werttreiber wird, entscheidet sich an der Datengrundlage. Wer von Beginn an auf geprüfte Unternehmensinformationen zurückgreift, spart sich das mühsame Zusammentragen und bringt seine KI-Projekte schneller in den Regelbetrieb - mit deutlich besseren Erfolgsaussichten." Bilanz seit Jahresbeginn: Deutschland beim Investitionswillen vorne Über das Jahr hinweg hat sich das Bild in Deutschland deutlich verschoben. Zu Jahresbeginn plante die Hälfte der Unternehmen (51 Prozent) moderate oder signifikante KI-Ausgaben für die kommenden zwölf Monate. Dieser Wert stieg über den Sommer kontinuierlich und liegt aktuell bei 78 Prozent. Damit steht Deutschland an der Spitze der 32 untersuchten Länder (global: 65 Prozent). Mit sinkenden KI-Budgets rechnet weniger als 1 Prozent der Unternehmen. Der Anteil der Unternehmen ohne KI-Projekte ist seit Jahresbeginn von 10 Prozent auf unter 1 Prozent gesunken. Erwartungen an KI steigen deutlich Zu Jahresbeginn rechneten noch 43 Prozent damit, durch KI im kommenden Quartal neue Produkte, Geschäftsmodelle oder operative Verbesserungen zu entwickeln. Dieser Wert stieg im Jahresverlauf deutlich an und hat sich bei knapp unter 80 Prozent eigependelt. In der aktuellen Erhebung erwarteten dies 76 Prozent der Unternehmen (global: 60 Prozent). 67 Prozent skalieren KI oder haben sie in mehreren Kernprozessen verankert. Das ist ein deutlicher Sprung um 15 Prozentpunkte, zu Beginn des Jahres haben dies lediglich 52 Prozent der Unternehmen angegeben. Das Fundament wurde für diesen Sprung spürbar modernisiert: Der Anteil mit veraltetem oder begrenztem Technologie-Stack sank von 32 auf 10 Prozent, der Anteil mit kaum vorbereiteten Daten von 26 auf 7 Prozent. Deutlich langsamer ist das Tempo bei KI-Agenten, die komplexe Abläufe und Geschäftsentscheidungen weitgehend eigenständig steuern. Hier schafften es die deutschen Unternehmen seit Jahresbeginn nicht über den Wert von 5 Prozent. "Deutsche Unternehmen haben 2026 die Grundlagen gelegt: Sie investieren, modernisieren ihre Systeme und haben ihre Daten in der Breite für KI aufgestellt", so Kuhlmann. "Dass sie KI bislang nur selten eigenständig Abläufe steuern lassen, ist nicht per se verkehrt. 2027 kommt es aber darauf an, aus dieser Gründlichkeit Tempo zu machen." Pressekontakt: Kerl & Cie. Gesellschaft für Kommunikationsberatung GmbH Yorick Pusch Tel.: +49. 175 125 44 78 E-Mail: mailto:dnb@kerlundcie.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/168910/6396339 OTS: Dun & Bradstreet Deutschland GmbH