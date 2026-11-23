ECOVACS Robotics steigert Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 19,2 Prozent im Vorjahresvergleich (FOTO) Düsseldorf (ots) - Umsatz des Konzerns erreicht rund 1,32 Milliarden Euro; Nettogewinn wächst um 27,4 Prozent - internationale Märkte tragen 49 Prozent zum Markenumsatz bei. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Multi-Kategorien Ansatz in der unternehmensinternen Forschung und Entwicklung. ECOVACS Robotics hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz und Profitabilität gesteigert. Der Konzernumsatz belief sich auf rund 1,32 Milliarden Euro (10,34 Milliarden RMB) und lag damit 19,18 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Marke ECOVACS wächst dynamisch Auch die Kernmarke von ECOVACS Robotics für Smart-Home-Robotik, ECOVACS, verzeichnete ein deutliches Wachstum: Der Umsatz erreichte im ersten Halbjahr rund 777 Millionen Euro (6,094 Milliarden RMB), ein Plus von 26,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die weltweiten Auslieferungen der Marke nahmen im Vorjahresvergleich um 44,1 Prozent zu. Internationale Exportmärkte machten dabei 49 Prozent des gesamten Markenumsatzes aus; die Erlöse stiegen in diesen Märkten im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 Prozent. Wachstum begleitet von steigenden Investitionen in Forschung und Entwicklung ECOVACS Robotics investierte im ersten Halbjahr rund 70,6 Millionen Euro (554 Millionen RMB) in Forschung und Entwicklung - 9,14 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. ECOVACS hat für zentrale Komponenten umfassende unternehmenseigene Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen. So entwickelt das Unternehmen Produktkategorien und Anwendungsszenarien effizient weiter. Die Investitionen kommen der Weiterentwicklung des Multi-Kategorien-Portfolios zugute. Dabei werden 80 Prozent der Technologien wieder verwendet, 20 Prozent der Technologien werden für individuelle Anwendungsszenarien in den jeweiligen Produktkategorie angepasst. Die Entwicklung von BLAST zeigt diesen Ansatz von ECOVACS bei technischen Innovationen. BLAST geht über den herkömmlichen Saugdruck (Pa) hinausgeht und berücksichtigt Luftstrom sowie die Saugleistung unter realen Betriebsbedingungen. Die Integration des fortschrittlichen OZMO ROLLER 3.0-Systems hatte eine erhebliche technische Herausforderung dargestellt, da der größere Rollenmechanismus den verfügbaren Platz für den Lüfter um mehr als ein Drittel reduzierte. Um diese Einschränkung zu bewältigen, entwickelte ECOVACS BLAST, eine Gebläsetechnologie mit hohem Luftstrom, deren Grüße, um mehr als ein Drittel reduziert wurde. So wurde der Einbau des kompakteren Designs innerhalb des begrenzten Innenraums des Roboters möglich. Noch wichtiger ist, dass BLAST nicht auf Bodenreinigungsroboter beschränkt ist. Aufbauend auf der Entwicklung für den DEEBOT erweiterte und passte ECOVACS die zugrunde liegende Lüftertechnologie an, um den unterschiedlichen Betriebsanforderungen der WINBOT-Fensterreinigungsroboter und der ULTRAMARINE-Poolreinigungsroboter gerecht zu werden. Diese kategorieübergreifende Anwendung zeigt, wie ECOVACS auf seinen technischen Kernkompetenzen aufbauen kann, um Innovationen in seinem gesamten Portfolio an Haushaltsrobotik zu fördern. Mit Lösungen für Innen- und Außenbereiche plant das Unternehmen, Robotik für weitere alltägliche Aufgaben nutzbar zu machen. Unter anderem deswegen zeichnete Forbes China ECOVACS im September als Global No.1 Home Robotics Marke aus. Das Ziel des Unternehmens ist dabei seinen Kunden möglichst viele Aufgaben im Haushalt abzunehmen und sie so nicht nur mental zu entlasten, sondern auch messbar Zeit für andere Aktivitäten zurückzugeben. Weltweit haben ECOVACS Kunden durch diesen Ansatz bereits über 2 Milliarden Stunden eingespart, das entspricht mehr als 52 Stunden pro Haushalt. Über ECOVACS Robotics Lange bevor "Smart Home" in Mode kam, war ECOVACS Robotics (ECOVACS) bereits an der Spitze der Innovation im Bereich der Smart Home Robotics und beschreitet neue Wege, mit denen Roboter das Leben in Haus und Garten nachhaltig verändern. In den 27 Jahren, in denen ECOVACS im Bereich der Servicerobotik tätig ist, ist das Unternehmen von einem visionären Startup zu einem globalen Unternehmen mit der Mission "Robotics for All" gewachsen. ECOVACS Produkte werden entwickelt, um die Art und Weise, wie Menschen leben und arbeiten, zu verändern, und werden heute in über 170 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt eingesetzt. Unsere Vision ist die Förderung von Robotertechnologien, um ein ganzheitliches Miteinander zwischen Menschen und Robotik im Alltag zu schaffen. Pressekontakt: ECOVACS Europe GmbH Alexandra Algül Senior PR & Marketing Specialist Mail: mailto:a.alguel@ecovacs.com Pressebüro ECOVACS Weber Shandwick Alina Heindl / Florian Hohl Mail: mailto:ECOVACSTeam@omnicompr.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/114369/6395834 OTS: ECOVACS ROBOTICS