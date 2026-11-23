Pollen Street verkündet Exit von PAIR Finance an HarbourVest-geführten Continuation Fund (FOTO) Berlin (ots) - Pollen Street Capital ("Pollen Street"), ein Alternative Asset Manager mit Fokus auf Finanz- und Wirtschaftsdienstleistungen, hat den Verkauf von 100 % seiner Fund-IV-Beteiligung an PAIR Finance verkündet, Europas führender AI-first-Plattform für digitales Inkasso. Käufer ist ein von HarbourVest Partners ("HarbourVest") geführter Fonds. Das Vehikel ist ein Continuation Fund und wird weiterhin von Pollen Street gemanagt. PAIR Finance kombiniert fortschrittliche, KI-gestützte Modellierung mit verhaltenswissenschaftlicher Forschung. Die Plattform hilft Unternehmen, überfällige Zahlungen zurückzuholen und dabei die Beziehung zu ihren Kund*innen zu schützen. Rückführungsquote, Kundenerlebnis und langfristige Kundenbindung bleiben in Balance. PAIR Finance entwickelt seine KI im eigenen Haus: Reinforcement Learning bildet den Kern, ergänzt durch das eigene Collection LLM. Die KI löst mehr als 70 Prozent der Fälle ohne menschliches Eingreifen. Seit Pollen Street im Oktober 2022 eingestiegen ist, hat sich PAIR Finance von einem überwiegend deutschen Geschäft zu einer paneuropäischen Plattform entwickelt, die in 13 Märkten aktiv ist. Der jüngste Launch ist Norwegen. Die Kundenbasis hat sich verdoppelt auf über 600 Geschäftskund*innen in neun Branchen, und die Beziehungen zu den Schlüsselkunden wurden vertieft. Für 2026 erwartet PAIR Finance rund 4,5 Mio. Case Files und den Sprung über die 100-Mio.-Euro-Umsatzmarke. So wächst das Unternehmen zu einem führenden Player in ganz Europa. HarbourVest führt die Transaktion an, unterstützt von einer Reihe weiterer führender globaler Investoren. Zudem stellt HarbourVest PAIR Finance weiteres Kapital bereit, um die nächste Wachstumsphase über M&A voranzutreiben. Dies ergänzt das bisher organisch erzielte Wachstum. Gründer und CEO Stephan Stricker und das bestehende Management-Team reinvestieren an der Seite des Continuation Vehikels. finleap, ein früher Unterstützer von PAIR Finance, wird erfolgreich aus seiner Beteiligung aussteigen. Parallel zum Equity-Investment hat PAIR Finance seinen Einstieg in den Kapitalmarkt vollzogen. Platziert wurde die erste Anleihe: eine fünfjährige, vorrangig besicherte Anleihe über 100 Mio. Euro am nordischen Kapitalmarkt. Die Anleihe war deutlich überzeichnet. Das Closing wird für das erste Quartal 2027 erwartet und steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen sowie üblicher Abschlussbedingungen. Michael England, Head of Private Equity bei Pollen Street, kommentiert: "PAIR Finance gehört zu den stärksten Performern in unserem Portfolio. Seit 2022 hat das Team eine paneuropäische Plattform aufgebaut, die Kundenbasis verdoppelt und beeindruckendes Ergebniswachstum geliefert. Mit KI und Verhaltenswissenschaft erzielt das Team bessere Ergebnisse für Unternehmen und deren Kund*innen. Wir sind überzeugt, dass PAIR Finance noch großes Wachstumspotenzial hat, und freuen uns, mit HarbourVest das nächste Kapitel aufzuschlagen." Stephan Stricker, Gründer und CEO von PAIR Finance, ergänzt: "Pollen Street ist ein großartiger Partner, der stark dazu beigetragen hat, dass wir in den letzten Jahren in Europa so schnell gewachsen sind. Wir haben bewiesen, dass Inkasso durch unsere KI effektiver und zugleich besser für Verbraucher*innen sein kann und es gibt noch viel zu tun. Wir bauen unsere Führungsrolle in der Branche weiter aus. Mit HarbourVest an Bord haben wir das Kapital und den Rückhalt, um über M&A zu wachsen und neue Märkte zu erschließen. Das Ziel: ein globales Unternehmen, das weit über Europa hinausreicht." Valérie Handal, Managing Director bei HarbourVest Partners, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, bei dieser Transaktion mit Pollen Street zusammenzuarbeiten. Durchdachte, maßgeschneiderte Lösungen, mit denen starke General Partners die Wertsteigerung bei ihren leistungsstärksten und vielversprechendsten Portfoliounternehmen fortsetzen können, sind seit Langem fester Bestandteil der Continuation-Strategie von HarbourVest. Gemeinsam mit Pollen Street werden wir das weitere Wachstum von PAIR Finance begleiten." Ramin Niroumand, Gründer & Managing Director von finleap: "Vor zehn Jahren haben wir auf eine mutige Idee gesetzt. Heute ist sie das stärkste Asset in unserem Portfolio, und dieser Exit ist ein großer Erfolg für uns. PAIR Finance zeigt, was aus einem in Berlin gegründeten Fintech werden kann. Als Stephan anfing, war KI noch neu. Heute ist das Unternehmen eine paneuropäische Plattform mit eigener Technologie und eines der am schnellsten wachsenden B2B-Fintechs Europas. Wir sind stolz, Teil dieser Reise gewesen zu sein. Für das nächste Kapitel ist PAIR Finance in starken Händen." Lazard war als alleiniger Finanzberater für Pollen Street tätig. About Pollen Street Pollen Street ist ein schnell wachsender und leistungsstarker Asset Manager für Private Capital. Gegründet 2013, hat das Haus tiefes Know-how in Finanz- und Wirtschaftsdienstleistungen aufgebaut, entlang der Megatrends, die die Zukunft der Branche prägen. Pollen Street verwaltet 10 Mrd. Euro (AuM) in Private-Equity- und Kreditstrategien. Die Investoren stammen aus aller Welt: öffentliche und betriebliche Pensionskassen, Versicherer, Staatsfonds, Stiftungen und Hochschulfonds, Vermögensverwalter, Banken und Family Offices. Das Team zählt über 100 Expert*innen. https://www.pollenstreetgroup.com/ About PAIR Finance PAIR Finance ist ein führendes Fintech für digitales Inkasso und Forderungsmanagement. Mit seinem KI-basierten, effizienten und kundenzentrierten Ansatz verändert das Unternehmen die Inkassobranche. Mithilfe von künstlicher Intelligenz, Verhaltenspsychologie und Data Science setzt PAIR Finance einen neuen Standard im Inkasso, von dem Unternehmen und Verbraucherinnen gleichermaßen profitieren. Mehr als 600 Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen arbeiten erfolgreich mit der Inkassolösung für das digitale Zeitalter. Das schnell wachsende Unternehmen wurde 2016 in Berlin gegründet und hat mit Pollen Street einen renommierten Private-Equity-Investor an seiner Seite. PAIR Finance beschäftigt mehr als 280 erfahrene Mitarbeiterinnen an seinen Standorten in Amsterdam, Berlin, Mailand, Oslo, Stockholm, Paris, Warschau, Wien und Zürich und wird von Gründer und CEO Stephan Stricker geführt. https://www.pairfinance.com/ About HarbourVest HarbourVest ist ein unabhängiges, globales Private-Markets-Unternehmen mit 44 Jahren Erfahrung und mehr als 165 Mrd. US-Dollar verwaltetem Vermögen (Stand: 30. Juni 2026). Unsere vernetzte Plattform bietet Kund*innen Zugang zu globalen Primärfonds, Secondary-Transaktionen, direkten Co-Investments, Real Assets und Infrastruktur sowie Private Credit. HarbourVest überzeugt strategieübergreifend, getragen von mehr als 1.300 Beschäftigten in Nord- und Südamerika, Asien, Europa und dem Nahen Osten. Pressekontakt: Pressekontakt PAIR Finance Denise Schoenherr Corporate Communications PAIR Finance Group Knesebeckstraße 62-63 D-10719 Berlin T: +49 (0)30 1208790 05 E: mailto:media@pairfinance.com https://pairfinance.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/137381/6395859 OTS: PAIR Finance GmbH