Resuscitec stärkt seine globale Führung und bereitet die nächste Phase der US-Expansion vor (FOTO) Freiburg (ots) - Erfahrener Medtech-Manager und ehemaliger klinischer Perfusionist übernimmt ab November 2026 die Leitung der globalen Vertriebs- und Marketingaktivitäten von Resuscitec. Die Resuscitec GmbH, ein in Deutschland ansässiges Medtech-Unternehmen, hat Tom Shannon mit Wirkung zum November 2026 zum neuen Vice President Global Sales & Marketing ernannt. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Medizintechnikbranche, umfassender Expertise in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Geschäftsentwicklung sowie einem ausgeprägten klinischen Hintergrund in der kardiovaskulären und kardiopulmonalen Technologie bringt er wertvolle strategische und kommerzielle Expertise in das Unternehmen ein. Vorbereitung der nächsten Phase der US-Expansion Die Vereinigten Staaten stellen für Resuscitec einen wichtigen strategischen Markt dar. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt darauf, die Beziehungen innerhalb der US-amerikanischen Gesundheits- und ECPR-Community zu stärken, den Austausch mit führenden klinischen Experten und Forschungseinrichtungen zu intensivieren und eine solide Grundlage für die zukünftige Entwicklung auf diesem Markt zu schaffen. Mit seiner CARL-Technologieplattform möchte Resuscitec zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der extrakorporalen Reanimation und Kreislaufunterstützung beitragen. Dimitri Yannopoulos, ein führender ECPR-Experte in den USA, äußert sich zum Potenzial von CARL in den Vereinigten Staaten: "Ich freue mich auf die nächsten Schritte für das CARL-Portfolio von Resuscitec in den Vereinigten Staaten und darauf, welchen Beitrag diese Technologie zur Zukunft von ECPR leisten könnte. Die Weiterentwicklung der extrakorporalen Reanimation erfordert eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Klinikern, Forschern und Technologieentwicklern. Ich bin gespannt darauf, wie Resuscitec sein Engagement in den USA weiterentwickelt und zur kontinuierlichen Weiterentwicklung von ECPR in diesem Bereich beiträgt." Über ECPR hinaus: Erschließung militärischer Anwendungsbereiche Über die Anwendung in der Notfall- und Intensivmedizin hinaus untersucht Resuscitec auch das Potenzial von CARL in der Militärmedizin. Das Unternehmen kooperiert daher seit zwei Jahren in diesem Anwendungsfeld mit dem Walter Reed National Military Medical Center in Washington . Die militärische Relevanz fortschrittlicher extrakorporaler Technologien wurde auch von General Joseph Keith Kellogg in öffentlichen Interviews hervorgehoben, in denen er das Interesse des Militärs an CARL und dessen potenziellen Anwendungsmöglichkeiten angesprochen hat. Diese Entwicklungen verdeutlichen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von CARL über das klassische Krankenhausumfeld hinaus, einschließlich anspruchsvoller Einsatzgebiete, in denen fortschrittliche lebenserhaltende Technologien von besonderer Bedeutung sind. Stärkung der globalen Vertriebs- und Marketingleitung In seiner neuen Funktion wird Tom Shannon die globalen Vertriebs- und Marketingaktivitäten von Resuscitec leiten, die internationale Entwicklung des Unternehmens unterstützen und die Beziehungen zu Partnern und wichtigen Stakeholdern weltweit stärken. "Wir freuen uns sehr, Tom Shannon bei Resuscitec willkommen zu heißen. Die Kombination aus seiner umfassenden Branchenerfahrung, seiner klinischen Expertise und seiner strategischen kommerziellen Führungskompetenz macht ihn zu einer wertvollen Ergänzung unseres Teams. Er verfügt über ein tiefes Verständnis unseres Fachgebiets und die kommerzielle Erfahrung, die erforderlich ist, um unsere Ambitionen für die kommenden Jahre zu unterstützen", sagt Prof. Dr. Christoph Benk, CEO der Resuscitec GmbH. Tom Shannon ergänzt: "Ich freue mich darauf, Resuscitec in einer so wichtigen Phase der Unternehmensentwicklung zu verstärken. Da ich einen Großteil meiner beruflichen Laufbahn im Bereich der kardiovaskulären und extrakorporalen Technologien verbracht habe, bin ich fest vom Potenzial von CARL und seinem Beitrag zur Weiterentwicklung der extrakorporalen Lebenserhaltung überzeugt. Ich freue mich darauf, mit dem Team und unseren globalen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Marktpräsenz des Unternehmens weiter auszubauen und diese Technologie noch mehr medizinischem Fachpersonal und Patienten weltweit zugänglich zu machen." Über Resuscitec Die Resuscitec GmbH entwickelt fortschrittliche Technologien für Reanimation und Kreislaufunterstützung. Ihre Mission ist es, die Grenzen der lebensrettenden Versorgung kontinuierlich zu erweitern. Pressekontakt: Resuscitec GmbH Engesserstraße 4a D-79108 Freiburg E-mail: mailto:press@resuscitec.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181332/6396283 OTS: Resuscitec GmbH