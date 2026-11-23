WARSCHAU (dpa-AFX) - Die polnische Zeitung "Gazeta Wyborcza" schreibt am Montag zum Absturz von drei russischen Raketen in Polen:

"Das Szenario russischer Provokationen in unserem Land nimmt immer deutlichere Züge an. Und es könnte noch schlimmer kommen. Als Russland vor einem Jahr 20 unbewaffnete Drohnen nach Polen schickte, reagierte US-Präsident Donald Trump erst auf diesen Vorfall, als er Fragen von Journalisten beantworten musste. Er befand, der Überflug sei Zufall gewesen.

Zu dem jüngsten Vorfall - der Verletzung des polnischen Luftraums durch drei russische Marschflugkörper - hat er sich noch nicht geäußert. Doch einige Stunden zuvor hatte er in einem Fernsehinterview erneut gesagt, russische Drohnen und "kleine Raketen" seien versehentlich in unser Land eingedrungen. Damit gab er den Russen freie Hand.

Man kann jedoch die Logik verstehen, die hinter Trumps Hartnäckigkeit steckt. Würde der US-Präsident zugeben, dass die eskalierenden Provokationen seitens Russlands, denen Polen in letzter Zeit zum Opfer fällt, beabsichtigt und geplant sind, könnte er schließlich Wladimir Putin die Hand nicht mehr die Hand schütteln und ihn "my friend" nennen. Er könnte weder mit ihm über Frieden in der Ukraine verhandeln noch über eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa oder über große Investitionen in Russland, die seine Vertrauten unmittelbar nach der Aufhebung der Sanktionen in Angriff nehmen wollen."/dhe/DP/zb